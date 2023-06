La Festa della Musica Nel solstizio d’estate

Torna anche quest’anno, in occasione del solstizio d’estate, la Festa della Musica, la manifestazione nata in Francia nel 1982 che verrà celebrata oggi a Firenze tra il Museo del Bargello, la Biblioteca Marucelliana, le Cappelle Medicee e la Galleria dell’Accademia, con la collaborazione del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Tra opere d’arte e scorci suggestivi sarà possibile assistere ai concerti proposti dagli studenti a partire dalla mattina e fino al tardo pomeriggio. Si comincia al Museo nazionale del Bargello, alle 11, con l’esibizione del Clem Saxofone Quartet - composto dai sassofonisti Cosimo Avigliano, Lautaro Pulice, Elena Spampani e Marco Niccolini - che si esibiranno in una selezione di brani tratti dal repertorio di Gabriel Fauré e Johann Sebastian Bach.

Alla Biblioteca Marucelliana alle 10, nel giardino, sarà la volta del Quartetto di clarinetti "Le Rose dei venti" su musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla e alle 12, nella Sala di lettura, spazio ai chitarristi Omar Ciottoli, Davide Franceschin, Riccardo Accursio che offriranno al pubblico una serie di brani di Bach e John Dowland. Alle 12.30 Palazzo Davanzati farà da cornice all’ensemble di musica antica composto da Yaroslava Maltseva al flauto dolce, Iris Faceto al pardessus de viole e Alena Naima Kiszter alla viola da gamba che delizieranno il pubblico con musica scelta dal repertorio barocco francese.

Infine, l’appuntamento alle Cappelle Medicee alle 17 con i violinisti Pavlos Misirlis, Alice Bottacchi e Filip Walkowiak che accompagneranno i visitatori della maestosa Cappella dei Principi con brani di Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert. Alla Galleria dell’Accademia alle 18 nel Transetto della Tribuna Musica d’insieme per strumenti ad arco con il Quartetto Edelweiss e il Quintetto Orchidea.

Rossella Conte