La Festa della Donna sia tutti i giorni

Siamo entrati nel mese di marzo pazzarello, guarda il sole e prendi l’ombrello…ed è giusto

subito ricordare la Festa della Donna; venerdì 8 marzo ricorre la giornata internazionale della

donna, una ricorrenza sempre più sentita e che acquisterà sempre più forza. Le lotte e le

conquiste per la parità di genere devono essere sempre ricordate e ricercate con convinzione e che sia “L’8 tutti i giorni” per una vita e un futuro migliore. A Firenze in Piazza del Duomo venerdì 8 un pomeriggio con tanti artisti "Insieme per cambiare musica". "Auguri a tutte le

donne, 365 giorni l’anno" e proviamo la fortuna con questi numeri da giocare per tre

estrazioni: 8 - 37- 20.

L’OROSCOPO

Ariete 23 83 , Toro 15 17, Gemelli 9 74, Cancro 8 20 ,

Leone 45 50 , Vergine 29 35 , Bilancia 36 38 , Scorpione 6 14, Sagittario 64 71 , Capricorno 35 58 , Acquario 36 81 , Pesci 5 83 .

I NUMERI DI CHIARA

Terno d’oro 10 38 77 da giocare a Milano e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona. Alda 1 10 90, Azzurra 52 3 7, Felicita 27 14 46 , Francesca 15 65 74, Marina 64 10 12, Matilde 22 18 47, Samantha 56 5 28, Aldo 38 76 19, Casimiro 42 6 48, Leonardo 28 50 80 , Marino 78 39 6, Massimiliano 79 56 12 , Prospero 86 11 43, Tobia 29 22 65.

L’aforismadella settimana scelto da Mario.

"E’ un paese così diviso, l’Italia. Così fazioso, così avvelenato dalle sue meschinerie tribali! Si odiano anche all’interno dei partiti, in Italia. Non riescono a stare insieme nemmeno quando hanno lo stesso emblema, lo stesso distintivo. Gelosi, biliosi, vanitosi, piccini, non pensano che ai propri interessi personali.

(Oriana Fallaci ) 82 36 40.