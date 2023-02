La "favola" di Giorgio Panariello continua Altre tre date fra risate e irriverenza

Il successo travolgente de "La favola mia" di Giorgio Panariello torna a grande richiesta al Verdi con tre repliche: sabato alle 20,45 e domenica alle 16,45 e il 3 aprile alle 20,45. Il comico toscano riporta in scena i grandi classici del suo repertorio in un mix di risate e irriverenza. E si diverte a raccontarsi e a raccontare in un dialogo aperto e diretto con il pubblico i 30 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. Nato a Firenze ma versiliese di adozione, protagonista di numerose commedie televisive e cinematografiche, Panariello non ha mai dimenticato il suo primo grande amore che è il teatro e che gli permette di sentire il vero contatto con il suo pubblico. Tanti gli spettacoli che nel corso della sua carriera hanno raccolto successi straordinari di pubblico e critica come quello insieme agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni in teatro e tante anche le sue performance in tv e al cinema. Info e biglietti sul sito del Teatro Verdi.

L.Cris.