La Fattoria Montalvo apre le porte

Più di 1.700 persone in occasione delle giornate Fai di Primavera hanno varcato i cancelli di Villa Fattoria Montalvo per visitare i giardini e le stanze interne solitamente non visibili al pubblico. Numeri alti che testimoniano il grande successo della manifestazione, ma anche l’attenzione che sempre più campigiani riservano alla natura, all’agricoltura e al rapporto tra uomo e ambiente di cui la Fattoria Montalvo è stata protagonista per secoli nella piana fiorentina. "Grande soddisfazione - dichiara il capo delegazione Fai Firenze, Carlo Francini - per il risultato raggiunto e per il lavoro svolto. Il Fondo per l’Ambiente Italiano da sempre promuove queste giornate di cittadinanza attiva e continuerà a farlo. Un grazie va al Comune di Campi Bisenzio che ha reso possibile l’iniziativa e ai nostri soci attivi, Brunella Settesoldi ed Enrico Sartoni che hanno promosso e organizzato l’apertura".