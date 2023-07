La fanfara dei bersaglieri chiude in bellezza lo shopping notturno a Campi 2023

La Fanfara dei Bersaglieri per il gran finale di "E… state a Campi 2023". Stasera, nel centro campigiano, va in scena l’ultimo shopping sotto le stelle accompagnato da musica e intrattenimenti. Alle 21 da piazza Fra Ristoro partirà la Fanfara dei Bersaglieri, in collaborazione con Avis per sensibilizzare sulle donazioni di sangue. I mercoledì del centro sono stati promossi dal centro commerciale naturale "Fare Centro Insieme" con il supporto del Comune e ChiantiBanca. E per gli organizzatori il bilancio è più che positivo. "Sono andati bene sia in termini di partecipazione ma anche di performance economica. I miei colleghi sono contenti, in un momento difficile per il commercio" dice Christian Domizio, presidente di "Fare Centro Insieme".