La donna che inseguì la libertà "Mio padre rifiutò la grazia dal Duce"

Un premio per ricordare il sacrificio di chi ha immolato la propria vita per liberare l’Italia dai nazisti e dai fascisti. Il Comune di San Casciano ha celebrato il 79mo anniversario della Liberazione del paese con una serata speciale dedicata a Rosanna Tacci, figlia dell’antifascista Dante Tacci. A lei è stato assegnato il premio Machiavelli in quanto testimone preziosa delle drammatiche vicende che legano San Casciano al secondo conflitto mondiale, e attiva promotrice della storia e della cultura della memoria. "I valori conquistati di libertà e democrazia – ha detto il sindaco Roberto Ciappi – saranno sempre indissolubilmente legati ai percorsi di vita di Dante e Rosanna Tacci". Durante la cerimonia, Rosanna, 87 anni, fondatrice con il marito Silvano Callaioli e altri sancascianesi del progetto ’Irene per la valorizzazione della memoria’ ha raccontato la sua storia con grande emozione e lucidità. "Mio padre, oppositore al fascismo – ha commentato - fu torturato, carcerato, condannato, perseguitato dal regime perché considerato un sovversivo, con l’interdizione dai pubblici uffici. Come Sandro Pertini, fu uno dei pochissimi a rifiutare la grazia concessa dal Duce". Ricorda anche come lei, figlia di un antifascista, fosse esclusa dagli altri. "Non avevamo giocattoli – ha aggiunto - l’unico dono era quello della pace, ritrovata dopo la Liberazione".

Andrea Settefonti