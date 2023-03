La donazione dei record "Amo il Giardino di Boboli Ecco 4,5 milioni per voi"

"E’ un progetto che unisce i miei tre amori più grandi: la natura, l’arte e la musica". Nasce da queste passioni la generosa donazione da quattro milioni e mezzo di euro, che la filantropa americana Veronica Atkins (nella foto col direttore Eike Schmidt) ha destinato al restauro integralmente dell’Anfiteatro del Giardino di Boboli: "Non vedo l’ora di assistere alla prima dell’opera lirica che in questo luogo magico e unico al mondo risuonerà alla fine dei restauri", spiega la mecenate statunitense che in tempi recenti ha già finanziato il restauro del Terrazzo delle carte geografiche agli Uffizi, la serie degli arazzi Valois del museo fiorentino, e la Sala di Bona a Palazzo Pitti. Nell’ottobre scorso, ha regalato uno dei migliori pianoforti al mondo per i concerti nella Sala Bianca dell’ex reggia medicea". Tutto ciò attraverso l’associazione dei Friends of Uffizi Galleries.

Questa somma, la più alta mai concessa in favore di un museo fiorentino, servità per restaurare integralmente l’Anfiteatro del Giardino di Boboli, nell’ambito dell’ampio programma di rilancio del verde mediceo ‘Boboli 2030’.

Le operazioni prenderanno il via nei prossimi mesi, e dureranno tra i due e i tre anni. Doppio obiettivo, quello della tutela, ovvero di riportare alle migliori condizioni le tante e varie componenti architettoniche, scultoree e vegetali di questo suggestivo ma delicatissimo spazio; e quello della valorizzazione, recuperando l’originaria vocazione del parco ad accogliere spettacoli, e in particolare la musica lirica.

"Grazie alla generosità di Veronica Atkins - afferma il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt – vedrà la luce uno dei progetti chiave dell’iniziativa Boboli 2030: l’Anfiteatro di Boboli, che nella sua forma architettonica richiama le glorie dell’antica Roma, recupererà la sua funzione di teatro all’aperto, proprio nella città dove nacquero il melodramma e la lirica stessa. Presto vedremo di nuovo i migliori cantanti esibirsi nella vasta conca circondata dal verde, davanti al grandioso sfondo dell’Imperiale e Reale Palazzo Pitti, a raccogliere gli applausi non di pochi eletti, ma di tutto il numeroso pubblico che si unirà in platea e sulle scalinate per un’esperienza unica e irrepetibile".

L’anfiteatro fu originariamente concepito in forme puramente vegetali da Eleonora da Toledo, che incaricò della sua realizzazione lo scultore, architetto e scenografo Niccolò Tribolo. Dal 1621 al 1634 furono man mano aggiunti elementi architettonici, mentre il primo utilizzo teatrale fu in occasione della festa di matrimonio di Margherita de’ Medici con Odoardo Farnese nel 1628. Nei secoli successivi, l’anfiteatro divenne la sede per eccellenza delle feste granducali, fino all’ultima, voluta da Leopoldo II nel 1839, due decenni prima della fine del granducato. Olga Mugnaini