La disabilità incontra il teatro. Il convegno ’Le donne di Indaco’

Promuovere l’inclusione, attraverso il teatro, delle persone con disabilità. L’esperienza del gruppo "Indaco", fondato a Vicchio da Tiziana Lorini, è stata al centro, l’altra mattina nella sala del Pegaso della Regione Toscana, del convegno ‘Le donne di Indaco’, progetto al femminile, dedicato alla crescita e al "Risveglio" di tutte le donne, promosso dalla Commissione regionale pari opportunità. E in qualche modo è stato come se anche Tiziana, recentemente scomparsa, fosse presente, con i suoi ragazzi. Durante la mattinata sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale ; Caterina Coralli, vicepresidente della Commissione Regionale Pari Opportunità; Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio; Sandra Pieri, presidente della commissione Pari opportunità. Dopo un coinvolgente video sulle attività del gruppo teatrale vicchiese, si è parlato del prezioso supporto nei confronti dei genitori; alcuni dei quali, insieme ai loro ragazzi, hanno portato la propria testimonianza. Un progetto che anche dopo la scomparsa di Tiziana va avanti grazie all’impegno della figlia Veronica Landi, nuova presidente dell’associazione, a quello di suo padre, marito di Tiziana, e al prezioso lavoro delle educatrici. Poi è toccato ai ragazzi e alle ragazze del gruppo dare prova della loro abilità con una bella performance teatrale, che ha coinvolto ed emozionato tutti i presenti. "E’ stata – spiega Caterina Coralli – una cosa emozionante, vedere questi ragazzi felici. Le donne di Indaco sono le mamme, le operatrici e le ragazze stesse del progetto". "È una gioia infinita - aggiunge il sindaco di Vicchio, Filippo Carlà Campa - veder proseguire il progetto di Tiziana Lorini. La cosa che mi fa più piacere è aver capito che il progetto serve sia per i ragazzi, per la loro integrazione, sia per le famiglie".