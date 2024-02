La diplomazia trionfa. La console americana in visita alla moschea: "Incontro costruttivo"

di Pietro Mecarozzi

Profilo basso, nessuna passerella, ma solo qualche guardia del corpo a presidiare l’entrata della moschea di piazza de’ Ciompi. È arrivata in tarda mattinata Daniela Ballard, console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, all’incontro informale con l’imam Izzedin Elzir. Non ci sono stati annunci, un po’ per motivi di sicurezza, visto lo scenario internazionale e gli ultimi episodi in città (con le due molotov lanciate proprio di fronte al Consolato Usa), un po’ perché chi la conosce la definisce con "she is not a watcher, she is a doer", una persona che non guarda, ma una che fa. Lo spiegano ancor meglio scegliendo una terminologia militare: "Le piacciano i boots on the ground", ovvero gli stivali del soldato nel terreno. Con questo spirito Ballard si è intrattenuta con Elzir per circa un’oretta, in compagni anche del legale della comunità islamica, Samuele Zucchini.

È la prima volta che la console, insediatasi a fine estate 2023, incontra l’imam fiorentino. Tanti i temi affrontati: dalla causa palestinese, alla posizione degli Stati Uniti nel conflitto, fino all’episodio del primo febbraio, quando Dani Hakam Taleb Moh’d, 21 enne per metà palestinese e per metà giordano, ha scagliato due molotov contro la sede diplomatica a stelle e strisce, registrando anche un video di rivendicazione nel quale citava Hamas e paventava la matrice terroristica. "Abbiamo ribadito la nostra estraneità come Comunità islamica – spiega l’imam –, siamo chiaramente dispiaciuti dell’accaduto, ma la famiglia e il giovane stesso non frequentavano i nostri luoghi di culto e non erano fedeli praticanti. E se avessero frequentato la moschea, tutto questo non sarebbe avvenuto, in quanto qui si predica il dialogo, lo scambio tra culture e la pace".

Toni distesi e parole di chiarimento caratterizzano tutto l’incontro, e sulla storia delle molotov cala il sipario. L’imam fa anche da Cicerone, guidando la console in tour interno della moschea, quella attuale e quella futura. Elzir coglie infatti l’occasione per mostrare gli ex locali di Banca Intesa, e che da aprile (salvo ribaltoni sul finale) diventeranno la nuova ’casa’ religiosa della comunità islamica.

Per oggi è anche fissato (l’ennesimo) sfratto dall’attuale sede: sul fondo garage di Borgo Allegri pende infatti un ordine esecutivo, anche se, come per le altre volte, si opterà per il rinvio, che farà slittare i tempi fino alla data del trasloco nella nuova sede. Nelle settimane scorse, la proprietà del fondo e i legali della comunità islamica sono stati convocati davanti al giudice: l’accordo, secondo le prime indiscrezioni, è quello di arrivare di arrivare a fine corsa senza colpi di scena.

Pochi colpi di scena anche durante l’incontro tra l’imam e la console. "Abbiamo parlato del nostro ottimo rapporto con la società fiorentina – racconta Elzir –, e di quello che da anni coltiviamo in armonia con il Consolato americano". Non è mancato poi anche una disamina dello scacchiere geopolitico attuale. "La causa palestinese è una causa giusta - spiega ancora –, e con la console abbiamo discusso anche della preoccupante deriva che sta prendendo la guerra e soprattutto della gravità assunta dagli attacchi di Israele".