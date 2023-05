La diffamazione corre su Facebook Oltre trenta querelati da Noferi (M5S)

"Per i fallimenti del Pd non servono altri soldi" disse aspramente in aula l’allora consigliera del M5S a Palazzo Vecchio, e vicepresidente vicario del Consiglio Comunale Silvia Noferi.

Era il 17 settembre 2018. Si riferiva, la consigliera, a un discreto taglio di fondi per Firenze deciso dal governo.

E del resto secondo Noferi era inutile che da Roma giungessero altre risorse: Palazzo Vecchio le avrebbe gestite male.

Parte dell’intervento fortemente critico dell’esponente di minoranza (a Firenze, ché da poco si era insediato a Palazzo Chigi il primo governo a trazione pentastellata) fu postata con un video su Facebook e condivisa da molti utenti.

Un casus belli che scatenò un florilegio di proteste. Di commenti negativi. Si sa che i leoni da tastiere abbondano e che farsi prendere la mano dalle parole è esercizio facile. E pericoloso, però.

Noferi infatti prese male i commenti sottostanti al post: reputò che ben 124 di quegli ’apprezzamenti al contrario’ fossero fin troppo corrosivi.

Offensivi della dignità personale – e di pensiero – della consigliera. Tali da travalicare il diritto di critica. Al limite della diffamazione insomma, e per questo passibili di querela.

’Fuori di testa’, ’truffatori a 5 stelle’, io bisogna condivida il post di qs fuori di testa, non per difendere nessuno, ma perché una che in Consiglio comunale si permette di godere per il taglio di 18 milioni di euro a Firenze da parte del governo gialloverde (Conte I°, ndc) che servivano anche per le periferie e poi attacca sul degrado delle periferie...".

E ancora: "Son grillini, vanno aiutati a casa loro" sottoscrisse un altro utente. La Noferi non fece sconti e depositò in procura ben 124 querele per diffamazione.

Di queste, molte sono state ritirate dalla consigliera (oggi in Regione) perché i soggetti querelati hanno presentato una offerta risarcitoria, di entità variabile.

Non tutti i commenti fatti e condivisi da una platea piuttosto vasta sono stati ovviamente ritenuti diffamatori; sono tuttavia rimaste ‘vive’ a livello giudiziario 34 denunce, relative ad altrettante persone che hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini e si trovano a tutt’oggi imputate del reato di diffamazione.

L’udienza di giovedì scorso è stata aggiornata a giugno allorquando si dovrebbe tenere l’ultima, per la discussione. Poil processo andrà a sentenza.

giovanni spano