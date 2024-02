La destra cresce, i dem al palo. Testa a testa tra Schmidt e Funaro. Ma gli incerti sono oltre il 30%

Un Pd non esattamente in forma scintillante, Fratelli d’Italia in modalità ’tenuta’ senza sfondamenti eccessivi, Italia Viva in buona forma, Cinque stelle appannati, Forza Italia che dà segnali di risveglio e una sinistra critica che sembra avere ancora un peso specifico rilevante in città.

Questi, insieme alla Lega e Azione con il freno a mano dei consensi ancora tirato, i dati che emergono dall’ultimo sondaggio di Eumetra, commissionato dal capogruppo di Forza Italia in Palazzo Vecchio Mario Razzanelli, che snocciola i risultati di 800 interviste fatte ad altrettanti fiorentini tra l’1 e il 12 febbraio. Dati freschi che fotografano gli indici di gradimento della città a quattro mesi dalle elezioni comunali e che lasciano sul tavolo più di una sorpresa. Tre gli elementi che fanno riflettere.

Il primo, quello più clamoroso, è quello che riguarda la forbice sempre più sottile tra centrosinistra e centrodestra e in particolare tra Sara Funaro e Eike Schimdt (non ancora ufficialmente sceso in campo). Il secondo aspetto chiave è la grande forza che sulla carta può vantare la sinistra ’non-Pd’ – sia quella critica o quella più centrista – che potrebbe davvero diventare l’ago della bilancia a giugno insieme agli incerti che sono addirittura uno su tre.

Il terzo punto è l’emergenza sicurezza, indicata dai fiorentini come il primo dei problemi più urgenti da affrontare seguito dal traffico, dai guai dell’inquinamento, dai servizi sociali e dai trasporti. Pochi, un po’ a sorpresa, i fiorentini preoccupati per i destini dell’aeroporto e dei parcheggi

Ma facciamo parlare i numeri partendo con il dire che l’85% dei fiorentini è al corrente del fatto che a giugno si vota, il restante 15% ne è all’oscuro.

La forza dei partiti: Alla domanda che partito intende votare gli intervistati rispondo così: Partito Democratico 20%, Fratelli d’Italia 14%, coalizione di sinistra 8%, Italia Viva 7%, Movimento 5 Stelle 5%, Forza Italia 5%, Lista civica Del Re 2%, Lega 2% e Azione 1%. Voterebbero ’altro’ il 5%, il 4% dice che non andrà ai seggi, il 4% che si asterrà e il 24% degli intervistati risponde ’Non so’.

Alla domanda ’Se le elezioni fossero domani, chi voterebbe?’ il 21% ha risposto Eike Schmidt, il 19% Sara Funaro, il 12% Stefania Saccardi. Un 5% rispettivamente a Cecilia Del Re e Dmitrij Palagi. Ma il vero dato è un altro. Addirittura il 38% degli intervistati (quasi quattro fiorentini su 10) hanno scelo l’opzione non so/non voterò.

Diverso il quadro se passiamo alla domanda successiva e cioè ’Chi voterebbe’ ma togliendo tutta la fetta degli incerti (di fatto voterebbero nel modo in cui segue gli intervistati che hanno già le idee chiari per le elezioni comunali). Qui Eike Schimdt è al 34%, Sara Funaro al 31% e Stefani Saccardi al 19%. Seguono appaiati con l’8% dei consensi ciascuno Cecilia Del Re e Dmitrj Palagi.

In sintesi i rapporti di forza non sembrano troppo mutati dalle ultime elezioni, circa due terzi dei fiorentini sono orientati a sinistra e un terzo a destra. Ma la frammentazione del centrosinistra, numeri alla mano, potrebbe giocare un brutto scherzo al Pd. Specialmente in vista di un ballottaggio, eventualità sulla quale ormai tutti scommettono.

Emanuele Baldi