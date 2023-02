La denuncia: "Tubazioni colabrodo" Da quattro mesi nessuna soluzione

Per mesi il fiume d’acqua davanti alle loro case è diventato una vista abituale e decisamente non gradita poi, quando pensavano di avere finalmente risolto, sono tornati, con grande delusione, al punto di partenza. Sono esasperati i residenti di via Arrighetto da Settimello nel tratto del "Condominio Gamba" che, da tempo ormai, vivono i disagi dovuti a una maxi perdita d’acqua: "La perdita è iniziata nel mese di settembre – racconta un residente in zona, Simone Cerino (foto) – ed è andata avanti per quattro mesi nonostante le tante segnalazioni fatte a Publiacqua dall’amministratore del condominio e dai residenti. In questo periodo in alcune case, in particolare una che è in un seminterrato ma anche in altre, ci sono stati danni visibili: muffa evidente ed umidità fortissima a livello del pavimento e delle pareti per cui saranno necessari lavori di ripristino.

Un mese fa circa Publiacqua è intervenuta finalmente sulla perdita e pensavamo che il problema fosse superato ma non è stato così". Più o meno venti giorni dopo i lavori, infatti, si è verificata una nuova rottura nello stesso tratto ed il problema, pur in dimensione minore rispetto a prima, è riemerso: "Non ne possiamo davvero più – prosegue Cerino – e vorremmo che ci fosse un intervento definitivo e non dovere aspettare altri quattro mesi. In questo senso facciamo un appello a Publiacqua. Fra l’altro, visto che a meno di 150 metri c’è il muro a rischio per cui nei giorni scorsi è stata chiusa la strada, non vorremmo che l’acqua della perdita potesse avere influito anche sulla stabilità del muro: chiaramente non siamo sicuri che possa essere così ma il dubbio, in effetti, viene".

Sandra Nistri