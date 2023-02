La denuncia di Cisl Fp Firenze: “Lavoratori ospedalieri continuamente aggrediti, ci sentiamo abbandonati”

Medici (foto di repertorio)

Firenze, 21 febbraio 2023 - Quello del senzatetto pakistano che voleva essere in tutti i modi ricoverato per avere un luogo per dormire, lo scorso venerdì al pronto soccorso di Ponte a Niccheri, ma al diniego ha preso a calci un’infermiera e rotto un monitor, denuncia Cisl Fp Firenze, non è che l’ennesimo episodio di violenza che sono costretti a subire quotidianamente i dipendenti ospedalieri. Un problema noto e in aggravamento:

«Sono purtroppo frequenti episodi simili per i dipendenti dell'azienda sociosanitaria –spiega Alfredo Mazzarella, segretario provinciale della sigla sindacale – L'azienda e la Regione non si esprimono al riguardo: è necessario prendano una posizione, perché così ci sentiamo abbandonati e indifesi. Non possiamo certo difenderci da noi e anche la vigilanza non può fare niente. Chi ci tutela?».

«L'unica cosa che hanno fatto, è un corso basico dove ci hanno detto che se hai a che fare con un paziente agitato, devi parlare piano e tranquillizzarlo, e se la situazione degenera, devi scappare. Cose ben poco incisive, rispetto alle situazioni reali in cui ci troviamo tutti i giorni – continua il sindacalista – Facciamo qualcosa di concreto, perché questi corsi servono a poco: se le aggressioni sono aumentate, ci si dovrà pur chiedere se quello che l'azienda ha messo in campo ha portato dei risultati o no. Al momento sembra proprio di no, quindi bisognerà pensare a qualcosa di diverso».

«Una prima misura che come Cisl abbiamo chiesto all'Asl, è una massiccia campagna di sensibilizzazione per educare la cittadinanza verso il rispetto di chi lavora in sanità – conclude Mazzarella – Ovvio che neanche ciò basterà e che si necessiterà di ulteriori misure, ma deve essere l'azienda a progettare azioni efficaci per la sicurezza dei propri lavoratori. Insomma: Asl si faccia promotrice di qualcosa di più incisivo rispetto quanto fatto finora, perché al momento non ha portato i risultati sperati, quindi serve un cambio di strategia».