La denuncia della Sinistra: "Per realizzare le prossime tramvie verranno abbattuti 1.150 alberi"

Per le linee tramviarie Libertà-Bagno a Ripoli, Leopolda-Piagge e Piagge-Campi Bisenzio si prevede l’abbattimento di 1.150 alberi. I dati sono stati forniti dall’Assessore Giorgetti durante l’ultimo Consiglio comunale su sollecitazione dei consiglieri di Sinistra Progetto Comune, Antonella Bundu e Dmitrij Palagi. "Dal modo in cui ci è stato risposto ci è chiaro quale sia la linea difensiva della giunta: saranno ripiantate 2.600 nuovi alberi, quindi il bilancio sarebbe positivo, in termini numerici (+ 1.450).

Lo abbiamo detto più volte, parlare di realtà viventi come se fossero numeri non funziona. Anche nel caso degli alberi: hanno un loro ciclo e la stessa amministrazione riconosce che il 10% delle nuove piantumazioni (indicativamente) non attecchisce".