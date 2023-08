La denuncia dei residenti Ancora rifiuti al Poderaccio

di Antonio Passanese

La rimozione dei rifiuti, con la conseguente bonifica dell’area, era stata disposta tre mesi fa, e sarebbe dovuta terminare entro il primo luglio. Ma a un mese dalla data di fine lavori riportata sul cartello, il Poderaccio – l’ex campo nomadi dell’Isolotto – è ancora pieno di immondizia. La spazzatura è ovunque, perfino sulla strada, e chi si è trovato a percorrerla ha rischiato di finirci sopra. L’accampamento, sgomberato a più riprese negli ultimi 3 anni e subito dopo la morte di Duccio Dini (che venne investito e ucciso mentre andava al lavoro durante un regolamento di conti tra rom), risulta ancora una discarica abusiva. Eppure lì dovrebbe nascerci, come più volte annunciato dal Comune, il nuovo Parco Florentia del quale però, a parte roboanti presentazioni alla stampa, non se n’è più saputo nulla. La ditta che si è aggiudicata la gara per la ripulitura e la bonifica dell’area per circa 700mila euro, e con un ribasso del 42%, è una società di Pomezia.

Ma a oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti, e in particolare di coloro che quasi quotidianamente attraversano quell’area abbandonata. "Ad agosto del 2020 veniva sgomberato il Poderaccio che ci è costato tra interventi vari più di 10 milioni di euro – afferma il consigliere comunale di Fdi Jacopo Cellai – Quel posto, nella sua storia, è sempre stato un ricettacolo di rifiuti ma la cosa grave è che lì ci abbiamo fatto crescere dei bambini. Si sperava che l’ex accampamento venisse ripulito subito e invece dopo tre anni ci sono montagne di spazzatura da portare via. A questo punto non escludo che qualcuno possa ancora andare a scaricarci altro materiale. Presenterò una interrogazione urgente per capire lo stato delle cose".

A Fratelli d’Italia risponde l’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio: "Nello svolgimento delle attività di rimozione sono emersi ulteriori quantitativi di rifiuti rinvenuti al di sotto di una spessa coltre di vegetazione ed il cui smaltimento non si era pertanto potuto prevedere nella gara di appalto, per cui si è resa necessaria una variante che scadrà nel settembre 2023. Relativamente alla parte di rifiuti sulle aree esterne, il Comune si è mossa da tempo concordando con Alia la rimozione. Per il 9 agosto è fissato l’inizio delle attività su via del Poderaccio", dove saranno inserite delle telecamere per beccare chi abbandona rifiuti.