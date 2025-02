La democrazia del corpo, si parte con ’Crepa’

Un montaggio di parole, suoni e gesti attorno all’immagine di una crepa, smottamento e apertura, ferita o feritoia per corpi che si accostano, diversi ma appartenenti allo stesso lembo. Oggi (ore 19) e domani (ore 17), il Premio Ubu come miglior performer under 35 Sara Sguotti e la scrittrice e performer Arianna Ulian saranno le protagoniste di ’Crepa’ al CanGo - Cantieri Goldonetta di Firenze per il primo appuntamento della rassegna ’La democrazia del corpo 2025’ di Virgilio Sieni (la prima parte andrà avanti fino a maggio).

La prossima settimana sarà la volta di ’La Peau de l’Espace’ della svizzera Yasmine Hugonnet, un assolo che nasce dal desiderio di far sentire, vedere e ascoltare i pensieri propulsori del processo di creazione. Il 22 e 23 febbraio Marta Bellu, Donato Epiro e Andrea Sanson con ’Acquitrini’ propongono una riflessione musicale, coreografica, visiva su luoghi al limite tra l’ambiente terrestre e quello acquatico, ecosistemi sospesi in una propria apparente staticità ma ricchi di vita e movimento. Quindi la coreografa Luna Cenere e il compositore, improvvisatore, sassofonista Antonio Raia con Mercurio indagano la dualità maschile-femminile, l’obliquità di senso e la trasversalità, attraverso le proprietà antitetiche di questo metallo, pesante e al contempo volatile.