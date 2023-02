Nel ventennale dell’apertura di Cango Cantieri Goldonetta Firenze, il Centro nazionale di produzione della danza di Virgilio Sieni, torna la rassegna "La democrazia del corpo" incentrata sul tema "Da dove rifarsi?". La prima parte della rassegna è in programma da oggi al 12 maggio: tre mesi di programmazione, 16 titoli Che indagano la danza, la musica, la parola, le immagini, i linguaggi del corpo, intrecciando narrazioni ricche di contaminazioni, stratificazioni e risonanze. Oggi alle 20 e domani alle 19 è in programma "Maqam", tecnica di improvvisazione praticata in Medio Oriente. Mk esplora la relazione tra ambiente sonoro e coreografico in un concerto-coreografia in cui sette corpi incontrano dal vivo la musica elettronica di Lorenzo Bianchi Hoesch e i canti della tradizione araba di Amir ElSaffar.