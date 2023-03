La Dea bendata si ispira alle donne

di Roberto

Fancelli

I Bandierai degli Uffizi celebrano il cinquantesimo anno di attività, il gruppo fondato nel 1973 oggi è composto da ottanta membri fra sbandieratori, tamburini e gonfalonieri che si esibiscono nelle più importanti manifestazioni storiche fiorentine e fanno parte integrante del Corteo Storico Fiorentino. In settimana, l’8 marzo, si celebrerà la “Festa della Donna“ ovvero per meglio definirla la “giornata internazionale dei diritti della donna“ per promuovere l’uguaglianza e il ruolo delle donne nella società. Ma sarà davvero la festa della donna quando non ci saranno più donne uccise, picchiate, sfigurate, perseguitate, molestate da qualcuno che dice di amarle… Ecco i numeri da giocare per tre estrazioni: 15 - 23 - 22. L’OROSCOPO: Ariete 42 50, Toro 25 60, Gemelli 34 37, Cancro 80 88, Leone 67 78, Vergine 48 51, Bilancia 29 36, Scorpione 17 71, Sagittario 19 40, Capricorno 61 62, Acquario 12 19, Pesci 66 69.

I NUMERI DI CHIARA: Terno d’oro 66 67 88 da giocare a Bari e tutte e le ruote.

TERNI dei nomi di persona. Clelia 50 9 23, Eva 1 75 3, Eleonora 6 16 36, Lara 5 31 86, Martina 46 16 25, Sandra 8 21 81, Silvia 69 18 28, Adelmo 62 6 26, Casimiro 14 34 4, Duccio 64 48 34, Giusto 38 4 83, Marino 42 10 70, Romano 45 57 28, Modesto 64 40 89. L’AFORISMA della settimana scelto da Mario. “Le bugie, ragazzo mio si riconoscono subito! Perchè ve ne sono di due specie: vi sono le bugie che hanno le gambe corte, e le bugie che hanno il naso lungo: la tua per l’appunto è di quelle che hanno il naso lungo. (Carlo Collodi). 64 - 16 - 11.