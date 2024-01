La dea bendata colpisce ancora. Vinti 60mila euro

La ruota della fortuna continua a girare nel verso giusto in Valdisieve. Dopo un finale nell’anno 2023 con il botto per un fortunato vincitore nel Comune di Rufina, un’altra importante vincita è stata messa a segno, questa volta con il gioco del Lotto, nel Comune di Pelago. Pochi giorni fa, con precisione il 18 gennaio, nella frazione di San Francesco sono stati vinti ben 61.264,25 euro. Il fato ha voluto che la combinazione dei cinque numeri 29-54-56-83-89, scelta su tutte le ruote con la puntata di un solo euro da un fortunato giocatore della zona, risultasse quella vincente. La Valdisieve era già stata baciata dalla fortuna un mese fa quando, nella data di venerdì 15 dicembre, al Bar Gigi a Rufina era stato messo a segno, con il 10ELotto, un 9 Oro da 50mila euro. A festeggiare questa volta, invece, la cartoleria tabaccheria Celia di Celia Franco perché é proprio qui che é stata giocata la ricca schedina. Un montepremi che forse non cambierà totalmente la vita del vincitore ma che, sicuramente, gli darà un importante aiuto. Franco, proprietario della tabaccheria, assieme alla figlia e socia Yasmina hanno brindato per la prima sostanziosa vincita effettuata nel loro esercizio. "Siamo contenti per il nostro cliente che é riuscito a portare a casa un bel premio. Finora negli anni nella nostra tabaccheria il massimo del montepremi era stato solo di circa 10.000 euro vinti qualche volta con i Gratta e vinci. Questa è la prima volta che raggiungiamo una vincita così importante", racconta Franco Celia. "San Francesco - conclude - è molto piccolo quindi abbiamo un’idea piuttosto chiara di chi sia il fortunato vincitore che, però, é giustamente voluto rimanere anonimo". Nel frattempo in paese in tanti si chiedono chi potrebbe essere il baciato dalla Dea bendata ma questo, come molto spesso accade, rimarrà con un alone di mistero.

Martina Stratini