"La Dad? I genitori mi hanno ringraziato" E prosegue l’indagine sull’accaduto

FIRENZE

"I genitori mi hanno ringraziato. Meglio qualche giorno in Dad piuttosto che tornare in classe con un clima non positivo". Maria Francesca Cellai (nella foto), dirigente dell’alberghiero Buontalenti, ci tiene a sottolineare ancora una volta quanto sia stata "molto ponderata" la sua scelta di far seguire fino a venerdì a distanza le lezioni ai ragazzi della classe terza che si sono ritrovati immischiati in una faccenda molto brutta e pesante. Tre di loro sono stati picchiati dal fidanzato di una compagna. E tutto per uno scherzo, ovvero per dei finti messaggini inviati al ragazzo della studentessa finita al centro di una gelosia talmente accecante da esser sfociata in un pestaggio fuori dal plesso scolastico. "Il mio scopo è proteggere questi ragazzi. Nel frattempo, continuo a cercare di capire meglio quel che è avvenuto lunedì pomeriggio - dice la preside -. Ho l’intenzione di parlare con ciascun alunno di quella classe. Non deve più succedere che, di fronte a messaggi intimidatori, i ragazzi non parlino né con noi né coi loro familiari". "Non si pensava che potesse accadere sul serio…", hanno ammesso. Ieri, però, all’uscita di scuola i ragazzi dell’albeghiero sapevano poco sull’accaduto: i futuri maturandi, lunedì, giorno dell’aggressione, erano a Viareggio per i 100 giorni e ci hanno confessato che oltre a non aver assistito direttamente all’episodio, non sapevano niente fino a ieri mattina, quando un loro professore ha letto l’articolo in classe. Bocca cucita e scarsa informazione anche per i più piccoli, che pur essendo a scuola, ci dicono di non essere stati presenti all’aggressione.

Intanto, sulla questione interviene Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana: "La Dad è una sconfitta per tutti, serve lo psicologo a scuola". ?"Da tempo - dice Gulino, - ripetiamo che c’è bisogno del supporto psicologico a scuola perché non accadano questi fatti. La Dad, utilizzata nel periodo pandemico, non può diventare una scelta per risolvere certe emergenze della scuola. Le emergenze vanno risolte in classe con gli studenti, gli insegnanti, confrontandosi con lo psicologo per aiutare a capire cosa si cela dietro a determinati episodi di rabbia, cosa bisogna fare per dare valore ai propri comportamenti ed al rispetto dell’altro?".

Elettra Gullè

Linda Coscetti