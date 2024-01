La cultura salva la cultura. La biblioteca apre al museo

Un progetto di biblioteca diffusa, per restituire ai cittadini di Campi un servizio fondamentale in attesa che alla biblioteca Tiziano Terzani torni tutto alla normalità dopo i danni provocati dall’alluvione. È questo il senso dell’inaugurazione di ieri mattina, presso il Museo archeologico di Gonfienti, di un nuovo punto prestito che permetterà di restituire i libri presi prima dell’inagibilità e sceglierne altri da una selezione di titoli appositamente realizzata. Tutto ciò nasce da una proposta di Fondazione Accademia dei Perseveranti, che gestisce il TeatroDante Carlo Monni, la biblioteca Terzani e, appunto, il museo. Un primo passo pensato appositamente pensato per i più giovani – i libri a disposizione sono per bambini e adolescenti – e che anticipa un’azione più ampia diretta anche agli adulti.

Entro metà febbraio, infatti, l’obiettivo è quello di potenziare il servizio con una piccola biblioteca all’interno del teatro (3.000 volumi), sempre per i più piccoli, e un Bibliobus offerto in comodato d’uso dal Comune di Firenze (anche in questo caso 3.000 i libri a disposizione, dedicati però ai più grandi). In attesa ovviamente che possa partire il cantiere per i lavori a Villa Rucellai dove, in futuro, è previsto lo spostamento della biblioteca. Una struttura che può vantare un catalogo di oltre 130.000 titoli, l’80% dei quali compromessi irrimediabilmente dall’acqua e dal fango. "Dopo l’alluvione - ha detto Sandra Gesualdi, direttrice generale della Fondazione - stiamo facendo l’impossibile per rendere agibili i presidi culturali di Campi nel più breve tempo possibile, anche e soprattutto come stimolo per la ripresa della vita sociale e comunitaria.

Dopo aver riaperto il teatro e rilanciato la stagione, è doveroso tornare a fornire il servizio di biblioteca". "A Villa Montalvo – ha spiegato il sindaco Tagliaferri – i danni stimati ammontano a un milione e 800.000 euro. Adesso vogliamo individuare un altro luogo che possa ospitare le aule per lo studio e una commissione consiliare sta già lavorando per questo".

Pier Francesco Nesti