La cultura del non fare

E adesso chi sarà il prossimo a intervenire? Il comitato per la difesa degli stadi fatti a D?. I nipoti di Pedro Petrone, preoccupati che rifacendo l’area di rigore si cancellino le zolle calpestate dal proprio formidabile parente? V’è qualcosa di grottesco nelle vicende intorno al restyling dello stadio Franchi.

Una corsa a chi mette il bastone fra le ruote più sibillino che un po’ fa sorridere, un po’ perplime. Dall’Icomos, organizzazione legata all’Unesco, ad alcuni intellettuali al cachemire per finire ai parenti di Pierluigi Nervi, le ultime settimane hanno registrato nuove prese di posizioni critiche con il progetto approvato da tutte le istituzioni (soprintendenza compresa), con l’intento di bloccare l’inizio dei lavori e, con questi, l’intera partita del rifacimento.

Ora: il restyling del Franchi per come verrà fatto per certi versi anche a me convince a metà. Edificare uno stadio nuovo senza poter toccare il vecchio è infatti impresa difficilissima che ha costretto i progettisti a equilibrismi progettuali non sempre congruenti. Per dire: chi andrà in parterre di tribuna in caso di pioggia dovrà continuare a bagnarsi per non toccare la pensilina del Nervi. Sarebbe stato come se, al tempo, per costruire il Duomo si fosse imposto di lasciare intatta la chiesa Santa Reparata. Il buffo è che questi paletti ostativi al funzionale li hanno imposti gli stessi che oggi chiedono di fermare il progetto. Una posizione elitaria che non tiene conto minimamente delle esigenze della gente di Firenze, che da decenni chiede uno stadio al passo con l’Europa, che non costringa chi va in curva a restare in balia delle intemperie senza quasi vedere la partita per la distanza dal campo. Ora: qualcuno dirà che di tutto ciò a chi protesta poco importa, visto che di solito è gente ospitata gratis in tribuna d’onore, ma sarebbe una cattiveria.

La verità è che questo Paese oramai da anni è ostaggio di una cultura del non fare che si è spalmata ovunque, paralizzando con mille cavilli ogni buona intenzione pubblica. Lassismo? Provocazione? Azzeccagarbuglismo concesso dalla debolezza della politica? Speriamo non sia solo sfascio snobistico di chi sta comunque al calduccio del privilegio.