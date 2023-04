La cultura conquista l’ex palazzo del fascio

di Andrea Settefonti

Da ex casa del Fascio (1928) a palazzo consiliare, e ora a spazio per la cultura e istituzionale. Cambia nuovamente pelle lo storico palazzo di piazza Matteotti a Tavarnelle, al centro di un intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione. Un investimento complessivo pari a circa un milione di euro che il Comune di Barberino Tavarnelle ha messo in campo per realizzare un polo culturale multifunzione. Nel progetto firmato dall’architetto Luigi Ulivieri gli spazi che caratterizzano l’edificio storico accoglieranno la nuova biblioteca comunale e varie aree destinate ad incontri, conferenze, attività socio-culturali, cerimonie e adunanze nella sala consiliare. Si tratta di un intervento finalizzato alla conservazione del bene architettonico e al restauro di un edificio, da qualche anno passato dal Demanio al Comune, che risponda alle esigenze contemporanee del territorio.

"Il recupero del palazzo - spiega il sindaco David Baroncelli - si inserisce nel percorso di valorizzazione del centro storico di Tavarnelle. Mantenere e valorizzare la funzione monumentale del palazzo significa lavorare architettonicamente perché l’edificio continui a far parte integrante della vita del territorio". La facciata e la torre quadrangolare dell’edificio sono state restaurate dopo la seconda guerra mondiale e già dal marzo di quell’anno, il Comune vi insediò i propri uffici dal momento che la propria sede era stata distrutta dai bombardamenti. Il pianterreno è caratterizzato da alcune stanze con soffitti a cassettone in legno, soffitti che si ritrovano anche nella sala al piano superiore. L’ultimo piano dà accesso all’interno della torre.

L’edificio, che apparteneva all’Agenzia demaniale, è stato trasferito al Comune nel 2021 su richiesta del sindaco David Baroncelli, a fronte di un programma di valorizzazione di interesse collettivo. "Siamo fieri di quest’opera - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani -. Biblioteca e sala di rappresentanza istituzionale confluiranno in unico edificio nel centro storico, per quella che indubbiamente è una delle operazioni più rilevanti del mandato. Il Palazzo rinnovato offrirà molteplici occasioni per la valorizzazione delle realtà culturali locali e sarà caratterizzato da un percorso museale di visita, arricchito dalla creazione di un punto belvedere dalla torretta collocata al piano più alto dell’edificio". La struttura sarà trasformata integralmente con un’operazione che ne muterà aspetto e funzioni. Al primo piano sarà creata una grande sala polivalente che accoglierà gli spazi della nuova biblioteca, iniziative culturali di vario genere".