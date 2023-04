"La cultura a Campi secondo noi"

di Barbara Berti

Dal TeatroDante Carlo Monni ai musei, passando per la biblioteca comunale e le iniziative legate alla tradizione. I cinque candidati a sindaco di Campi Bisenzio, in vista delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, si sono confrontati sul tema "Eventi e cultura", in un dibattito pubblico organizzato dall’associazione culturale Fantastika e organizzato da Mattia Boschi.

Per quanto riguarda il TeatroDante, tutti o quasi, sono pronti a dare nuovo slancio alla struttura. "Il teatro va liberato dalla politica. Oggi è gestito dall’Accademia dei Perseveranti, domani daremo le chiavi alle associazioni e alle realtà locali" dice Andrea Tagliaferri, candidato della sinistra e dei grillini. "Il teatro deve tornare a essere un luogo di incontro per eccellenza, aperto alla cittadinanza e a scambi culturali europei" sostiene il civico Riccardo Nucciotti annunciando che "siamo in contatto costante con i professionisti della filiera creativa di Ferrara, la città del cinema, punto di riferimento nel Nord Italia per il cinema e la creatività". Secondo Antonio Montelatici, candidato del centrodestra, "Firenze potrebbe aiutare a entrare in un circuito che valorizzi il teatro che fino a oggi non ha avuto la visibilità che merita", mentre per l’altro candidato di centrodestra, Paolo Gandola "bisogna far tornare la lirica a Campi e dare una programmazione più seria e con più artisti locali". Leonardo Fabbri del Pd (fino a oggi direttore generale del TeatroDante), ricordando che "il teatro Jenco di Viareggio frutta guadagni per Campi, il TeatroDante deve continuare la sua crescita con un ulteriore potenziamento dell’attività".

Sui musei – Gonfienti, Manzi e Arte Sacra a San Donnino – la valorizzazione passa "attraverso la rete dei musei civici da collegare al patrimonio diffuso" secondo Tagliaferri, "sul nostro territorio può funzionare il modello del museo diffuso" sostiene Nucciotti. "Incrementare il percorso museale di Gonfienti con il progetto Uffizi diffusi" sostiene Fabbri. Per Gandola "il Museo Manzi non deve lasciare villa Rucellai", mentre Montelatici crede che serva "una maggiore valorizzazione di tutto il patrimonio presente sul territorio".

Per quanto poi riguarda la biblioteca di villa Montalvo, Tagliaferri vuole trasferirla a villa Rucellai dove vuole "allestire alcune aule studio per i ragazzi di Campi e assegnare altri spazi ad alcune associazioni locali che saranno individuate in seguito a un percorso trasparente". Anche per Fabbri la biblioteca "deve stare nel centro del paese per avere una continuità teatro-musei-biblioteca". Per Nucciotti la "biblioteca deve essere un luogo aperto ai giovani e non solo. Va ampliato l’orario con il coinvolgimento delle associazioni e degli stessi ragazzi". Anche per Gandola "è uno scandalo che la biblioteca oggi non sia aperta il sabato pomeriggio". Montelatici, invece, punta su villa Montalvo "dove bisogna valorizzare maggiormente il parco magari con fiere. Bisogna impegnarsi nella prosecuzione di alcuni eventi che storicamente sono stati realizzati nel territorio come Campi a tavola, la Maggiolata e a Fiera del bestiame. Chi ha governato fino a oggi ha ridotto Campi in un quartiere dormitorio".