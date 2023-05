La Crusca e il sessismo linguistico

Cosimo

Ceccuti

In un’intervista al nostro giornale il nuovo presidente della Crusca Paolo D’Achille ha “aperto“ al recupero dei dialetti: un patrimonio culturale che non impoverisce la lingua nazionale. L’ostracismo alle parlate dialettali fu necessario all’indomani dell’unità d’Italia, allorché da una regione all’altra non ci si capiva. Non a caso nel 1868 Alessandro Manzoni avanzò il celebre appello al ministro della Pubblica Istruzione, Emilio Broglio, affinché s’insegnasse ovunque un’unica lingua quella del "ben parlante fiorentino", e invocò la realizzazione di un vocabolario. L’impresa fu lunga e laboriosa. Disattese, specie nelle campagne, le leggi sulla istruzione elementare obbligatoria; per decenni necessari i dizionari napoletano-italiano o siciliano-italiano. Ci volle l’avvento della tv per rendere la lingua italiana patrimonio comune. Quanto ai neologismi stranieri, il presidente della Crusca ha le idee chiare: un idioma è vivo e si muove con i tempi. Nessuna barricata, ma neppure apertura incondizionata alle mode. Vanno bene nuovi vocaboli solo se il nostro linguaggio ne è privo, riabilitando parole cadute in disuso. Quanto al "sessismo linguistico", come D’Achille definisce la questione di genere, l’invito è a far prevalere il buonsenso. Forse un giorno ci abitueremo a chiamare “sindaca“ il primo cittadino; meno facile, a mio avviso, è rivolgersi al capo del governo come “presidentessa“ del Consiglio anziché “presidente“. Fondamentale è rispettare la lingua. Non dimentichiamo che è stata proprio la lingua a legittimare l’esistenza della nazione, l’aspirazione a uno Stato unitario. Lo aveva ben capito il giovane ligure Giuseppe Mazzini, profeta dell’Unità, dedicando “all’amor Patrio di Dante“ il suo primo scritto, inviato nel 1826 alla rivista fiorentina Antologia.