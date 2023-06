La crociata di Firenze Stop agli affitti brevi nel centro storico "Salviamo la città"

di Claudio Capanni

Firenze vieta gli affitti brevi in centro dal 1 giugno. Il diktat, annunciato ieri dal sindaco Dario Nardella, sarà messo nero su bianco in una delibera di giunta. La mossa punta a spronare il governo nel realizzare una legge che salvi le città d’arte dall’ondata di affitti brevi che drogano il mercato della casa per studenti e famiglie, rubando loro spazi abitativi e facendo impennare i prezzi di quelli rimasti. L’ondata, per carpirsi nel 2022 solo a Firenze, ha sfiorato quota 9.500 immobili con locazione turistica. "Si tratta di una norma giuridicamente ardita – commenta Nardella – ma che crediamo di poter difendere". Il divieto non varrà per gli affitti già attivi o quelli vecchi e dunque già registrati dalla Città Metropolitana, ma solo per quelli nuovi, da ieri in poi.

Lo scudo all’overtourism è costruito pezzo su pezzo con strumenti amministrativi. Primo fa tutti il Poc, il piano operativo comunale cioè la ‘legge’ che programma ogni attività urbanistica in città. "Lo strumento più forte in mano a un Comune per provare a fare scelte politiche dirompenti". L’annuncio infatti arriva dopo le indiscrezioni sulla bozza del disegno di legge firmata dal ministro Daniela Santanché, bocciata proprio da Nardella: "Una misura inefficace perché non permette alle amministrazioni di agire sul problema del sovraffollamento turistico e degli appartamenti dei centri storici dedicati in gran parte agli affitti brevi. Non capiamo perché di fronte a un’emergenza non si voglia estendere la norma Venezia a tutte le città d’arte".

Ma su cosa si regge il diktat Nardella? Sul Poc nel quale verrà introdotta un’articolazione di destinazione d’uso residenziale per affitti brevi che poi sarà vietata in tutta l’area Unesco. Per farlo gli uffici di Palazzo Vecchio stanno preparando una ‘variante di salvaguardia’ che renderà gli effetti validi dal 1 giugno. A blindare la scelta per il sindaco, c’è anche la Costituzione. "L’articolo 9 che obbliga alla tutela del patrimonio storico e artistico e il 42 stabilisce di introdurre limitazioni di utilità sociale al principio dell’iniziativa privata".

Un passaggio importante: la norma non sarà retroattiva. Per i proprietari che invece vorranno ’tornare indietro’, il Comune annuncia l’azzeramento dell’Imu sulla seconda casa per ben 3 anni. Il messaggio politico è chiaro. "Vogliamo essere città capofila e avere il supporto di sindacati e imprese rimettendo al centro il tema dell’emergenza abitativa". L’annuncio è stato accolto da Federalberghi come utile perché "smuove le acque". Pollice alzato anche da Sunia, Cgil, Cisl e Uil che lo vedono come "un segnale che va nella direzione giusta anche se questo intervento va ora consolidato con nuove normative regionali".

Pioggia di critiche invece da Confedilizia. "La delibera annunciata – commenta il presidente Giorgio Spaziani Testa – non è solo palesemente incostituzionale, ma addirittura eversiva". Per l’assessore al Turismo di Venezia, Simone Venturini "è giuridicamente ardita. Quel tipo di misura non può limitare l’uso dell’immobile, è evidente che alla prima applicazione scatterà il ricorso al Tar, invalidandola. Ma è apprezzabile che Firenze si esprima segnalando che c’è la necessità di dare risposte".

Critiche da Fratelli d’Italia che attacca con il consigliere comunale Jacopo Cellai e il responsabile del partito per il turismo, Giovanni Gandolfo: "Se era così semplice mettere lo stop, perché il sindaco Nardella ha aspettato fino a oggi? Si usa il tema per fare una battaglia politica contro il governo che giusto ieri ha varato una bozza di legge". I dem invece fanno quadrato intorno al sindaco: "Il bisogno di tutelare residenza e accesso alla casa è sempre più emergente e il Pd di Firenze intende dare risposte. Ora occorre una normativa nazionale che regoli e limiti gli affitti brevi in modo efficace".