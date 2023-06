La Croce al Cardeto rinnovata grazie a un gruppo di volontari

Inaugurata in Secchieta la nuova Croce al Cardeto, un luogo prezioso e significativo che segna il confine tra tre Comuni (Reggello, Castel San Niccolò e Montemignaio) e che intreccia cammini e percorsi del Pratomagno con la vallata del Casentino e del Valdarno. Rinnovata più volte nei secoli fu posta per la prima volta in quel luogo dai monaci vallombrosani nel XV secolo. La nuova croce in legno è stata realizzata grazie alla passione di un gruppo di volontari di Reggello: hanno coinvolto in questo progetto le tre amministrazioni nonché i carabinieri forestali di Vallombrosa, i quali hanno messo il materiale con cui è stata costruita la croce. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Reggello Piero Giunti insieme agli assessori Adele Bartolini e Andrea Cosi, il primo cittadino di Castel San Niccolò Antonio Fani, i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Cristiano Benucci, i carabinieri forestali e padre Marco Mizza, priore di Vallombrosa.