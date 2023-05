La crisi sulla tavole dei fiorentini Aumenta la povertà alimentare "Alle mense sempre più famiglie"

Un’emergenza silenziosa e latente, della quale le vittime preferiscono non parlare, soprattutto per una "questione di dignità". Si tratta della povertà alimentare, che dalla pandemia di Covid-19 in poi sta colpendo molti i fiorentini, dando vita a file sempre più a lunghe davanti ai circoli Arci (per ricevere la scatola di viveri) e alle mense della Caritas. Per provare a far fronte a questa crisi arriva la raccolta alimentare promossa da Unicoop Firenze e la fondazione “Il Cuore si Scioglie”. "In un momento come questo, con l’inflazione che corre e l’economia bloccata, è un nostro dovere aiutare le famiglie in difficoltà", spiega Luigi Caravella, consigliere della fondazione. "La nostra è una solidarietà a km 0. I clienti Coop comprano i generi di prima necessità con la loro spesa, i nostri volontari li raccolgono e li inscatolano, poi la Caritas e le altre associazioni li distribuiscono alle famiglie che assistono". L’iniziativa solidale di Unicoop Firenze è stata applaudita, tra gli altri, dall’assessore al welfare Sara Funaro: "È un segnale di vicinanza ai cittadini in difficoltà e dimostra l’altruismo e lo spirito di comunità dei fiorentini", ha commentato.

L’iniziativa di Unicoop Firenze impatta su molte realtà locali. "I fondi di questa raccolta – dice Annamaria Bisoni, della sezione Soci Coop Quartiere 5 – sono preziosi. Solo nella nostra zona, più di 300 famiglie si trovano in condizioni di povertà. Il banco alimentare permette di aiutare concretamente queste famiglie e le associazioni cui si rivolgono".

A mobilitarsi sono anche mense (aperte 365 giorni su 365) e parrocchie, entrambe grazie alla Caritas. Proprio l’ultimo rapporto dell’Osservatorio dell’ente svela che sono 5740, circa 500 in più rispetto al 2019, le persone che nel 2022 hanno chiesto aiuto agli sportelli dei centri di ascolto territoriali: numero tuttavia sottostimato se consideriamo che spesso dietro ogni singolo utente ci potrebbe essere un intero nucleo familiare. "C’è stato un impoverimento della povertà – spiega Riccardo Bonechi, direttore della Caritas di Firenze –. Si presentano alle mense sempre più famiglie che vivono in una zona grigia: ovvero non sono in uno stato assoluto di povertà, ma con l’aumento dell’inflazione, delle bollette e delle spese generali , fanno fatica ad arrivare a fine mese". In difficoltà sono anche tanti anziani e tanti giovani fra i 25 e i 35 anni e tante famiglie con figli piccoli.

"Non riusciamo a fare la spesa". "Mi trovo a fare la spesa per la famiglia con 20 euro a settimana". "Mangio quello che c’è e anche se non mi piace immagino di mangiare cose diverse". Sono questi i racconti raccolti dai centri di ascolti, che fotografano una situazione sempre più insostenibile. "Si presentano alle mense anche piccoli artigiani che purtroppo non sono riusciti a riaprire i negozi dopo la pandemia. Si tratta di un problema espanso, e che colpisce più strati della società", conclude Bonechi.

Benedetta Macchini

Pietro Mecarozzi