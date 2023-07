La crisi lascia gli ambulanti a casa E il Comune ’taglia’ i mercati

I banchi dei mercati sono sempre meno. Calano le richieste per le concessioni a lungo termine, così come le domande degli "spuntisti" dell’ultimo minuto. La crisi si sente anche a Fiesole, tanto che il Comune ha deciso di rivedere il Piano delle Aree allegato al Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale negli spazi pubblici. La prima modifica è passata nell’ultimo consiglio comunale e vede la cancellazione delle fiere annuali di Caldine e di San Francesco. Sopravvive l’appuntamento di San Romolo, ma con i banchi spostati da via Portigiani a piazza del Mercato, posizione meno visibile e che per questo suscita qualche perplessità. "La situazione è tale che andrà rivisto tutto il settore. Dopo le Fiere annuali seguiranno quindi altre modifiche - spiega il Vicesindaco con delega al commercio Stefania Iacomi- sui mercati settimanali".

D.G.