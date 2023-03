La Crimea e i soldatini Guerre di ieri e di oggi

Il tema della mostra è stato scelto in tempi non sospetti ma ora è più che mai di attualità. Da oggi le sale del Museo del Figurino Storico di Calenzano, nel borgo medievale di Calenzano Alto, ospiteranno la rassegna di modellismo sulla guerra di Crimea "La Crimea: una storia che si ripete" organizzata in collaborazione con l’associazione La Condotta: l’inaugurazione è fissata per le 14,30 di questo pomeriggio. Attraverso i ‘figurini’ si potrà scoprire le vicende passate di un territorio da sempre conteso per il suo sbocco nel mare: la mostra poi potrà meglio illuminare sulle questioni odierne di un conflitto che purtroppo, ad oggi, non fa sperare in una fine immediata, portando sotto la luce dei riflettori personaggi come Florence Nightingale, l’uso dei primi strumenti fotografici e molto altro. Per l’occasione verrà presentato anche il catalogo dell’iniziativa.

La mostra sarà visitabile, a ingresso gratuito, fino al prossimo 28 aprile negli orari di apertura del MuFis. Il prossimo fine settimana fra l’altro, il museo calenzanese sarà anche ospite della sesta edizione di "Lucca Collezionando", il festival di fumetti vintage-pop che racchiude non solo il mondo dei disegnatori ma anche quello dei modellisti, dei giochi da tavolo e molto altro: in occasione della manifestazione, in particolare, saranno esposti alcuni pezzi provenienti dal museo. Per questa occasione il MuFiS metterà a disposizione degli utenti che vorranno visitare il Festival alcuni tagliandi speciali che daranno diritto ad una riduzione sul prezzo del biglietto d’ingresso e potranno essere richiesti direttamente al museo.

Sandra Nistri