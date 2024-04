La corsa per rendergli omaggio

Qualche telecamera e un addetto alla vigilanza davanti alla residenza di Roberto Cavalli, sulle colline nella zona sud, in via Belisario Vinta. La strada in quel tratto segue una semicurva a sinistra e lascia - sul lato opposto - spazio sufficiente per potersi fermare. La zona non è comunque di passaggio e, forse anche per questo, davanti non si registra un numero rilevante di persone. A parte un operatore tv appostato.

L’arrivo di qualche automobile è discreto, ma guadagna rapidamente l’ingresso dopo l’apertura del cancello. Lo stilista si è spento venerdì a 83 anni dopo una malattia: le condizioni di salute di Cavalli nel corso del tempo hanno creato numerosi problemi al creatore della grande firma. Il cuore, soprattutto, lo ha costretto a più riprese a sottoporsi ad interventi, ricoveri e cure. Tutto questo non ha comunque fermato la sua passione per l’arte e le barche. Oggi sarà la giornata delle visite nella villa di Cavalli. Gli amici provenienti da tutto il mondo gli renderanno omaggio in modo riservato sostenendo la famiglia - la giovane compagna Sandra, i sei figli e la sorella - in questo difficile momento.