La Contrada del Giglio in campo Sfilata dedicata alla scienza

La scienza contro la superstizione. La medicina per curare e non la magia. È dedicato a Taddeo Alderotti, il più grande medico del Medioevo vissuto nel 1200, citato persino da Dante Alighieri, il racconto della Contrada del Giglio per sfidare le altre contrade nell’11ª edizione del Carnevale Medievale Sancascianese che si terrà domenica. Ad anticipare i temi, è il capocontrada Giulio Nesi. "Mettiamo in scena la sua fame di conoscenza, l’inclinazione allo studio dell’uomo e della natura, dall’attività di ricerca e approfondimento, volti ad individuare e applicare le potenzialità della medicina nella cura della persona e nella tutela della vita umana, ci siamo concentrati sulla caratterizzazione del protagonista di cui emerge la forza morale, la resilienza, scatenata dalla perdita della sorella". "È con il supporto di altri grandi personaggi che Taddeo Alderotti - continua il capocontrada - riesce a mettere a frutto le nozioni acquisite e sperimentate e ad esprimere il suo talento, quello che lo rese celebre come il più accreditato medico del suo tempo". Il messaggio insito nel testo drammaturgico, composto a più mani dalla Contrada del Giglio, si lega al tema della perseveranza. "Chi non smette di sognare ma impara a credere in se stesso e a perseguire un obiettivo realizzerà prima o poi ciò che desidera".

Andrea Settefonti