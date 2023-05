La Consulta dei giovani elegge Pietro Rossi è il presidente

Dopo l’approvazione in giunta e il via formale alla nascita della Consulta dei giovani di Pontassieve, il gruppo dei giovani ha nominato la sua rappresentanza ed eletto Pietro Rossi come suo presidente. La Consulta da oggi rappresenta dunque un vero e proprio organo consultivo e propositivo che avrà il compito di promuovere la partecipazione di ragazze e ragazzi alla vita sociale. La Consulta eserciterà le proprie funzioni in sinergia con l’amministrazione.

L’idea parte da lontano: dal sondaggio "Pontassieve Ascolta", realizzato nel 2022, che ha coinvolto trecento ragazzi e che è proseguito con un ciclo di incontri, organizzati con LabCom, nei locali del Gabbio dove un primo gruppo di giovani ha scelto di mettersi in gioco e di collaborare per farsi portavoce di necessità e gettando le basi per la nascita della Consulta.

"Abbiamo ricevuto tanti spunti interessanti – dice l’assessore competente, Giulia Borgheresi –.

I ragazzi cercano spazi di aggregazione, dove potersi impegnare. Ora tutti i nostri giovani fra i 14 e i 25 anni possono essere protagonisti

nella vita della nostra città.

Per partecipare alla consulta

ci si può rivolgere a [email protected]

Leonardo Bartoletti