La console Usa saluta commossa "Un sogno. I fiorentini? Senza difetti"

"E’ un momento difficile ma pure molto dolce". Dal giardino di villa Bardini con gli occhi affondati nella città incendiata dal sole di fine giugno il saluto gentile di Ragini Gupta, console Usa arrivata qui nel 2020 in una Firenze strapazzata dal Covid e innaturale.

Inizia proprio da quei giorni surreali, vicini e eppure lontani anni luce, la riflessione della console sulla sua esperienza fiorentina che si concluderà ufficialmente in agosto. "Avevamo tutti le mascherine – ricords – c’erano le zone gialle rosse, arancioni, una fase delicata ma forse è stato anche il momento più bello perché il lavoro diplomatico si fa col contatto umano e in quel periodo abbiamo comunque fatto al meglio il nostro lavoro. Il consolato non sermato mai".

"Quando sono arrivata da studentessa più di 30 anni fa in Italia non avrei immaginato che ci sarei tornata come console generale americana, era un sogno – dice ancora – Il sogno ora sta per finire e sono tanti i frutti del lavoro che abbiamo fatto. Oggi sono molto commossa: questi tre anni del mio mandato sono volati, sono stati eccezionali, costituiscono uno dei capitoli più belli e ricchi della mia vita e della mia famiglia".

La console generale degli Stati Uniti che ha stretto mani e salutato tutti gli ospiti – dalla marchesa Gondi al presidente della Fondazione Crf Luigi Salvadori e a quello di Confindustria Maurizio Bigazzi, dal presidente del conasiglio regionale Antonio Mazzeo all’ad di Pitti Raffaello Napoleone, al generale della Guardia di Finanza Giuseppe Magliocco e tanti altri – in occasione dell’evento a Villa Bardini dov’è stato festeggiato il 247esimo anno dell’Indipendenza.

Ragini Gupta ora andrà in Giordania e lascerà da agosto l’incarico (che comprende Toscana, Emilia-Romagna, con l’eccezione delle province di Parma e Piacenza, e la Repubblica di San Marino) a Daniela Ballard, che arriva dal dipartimento di Stato a Washington.

"La nuova console generale ha un background economico e porterà avanti iniziative che abbiamo cominciato durante il mio mandato" ha spiegato la console spiegando che "per venire a Firenze c’è la fila" dato che "questo incarico è molto ambito e tutti i diplomatici americani vogliono venire qui ma il concorso è molto duro".

Il consiglio che darà a Daniela Ballard sarà quello di "apprezzare l’italianità di queste amicizie".

"In questi tre anni abbiamo spinto investimenti bilaterali Toscana-Usa da record e sono fiera di questo, in queste terre c’è una tensione alla qualità nelle produzioni incredibile" ha detto ancora Ragini Gupta

A livello personale, ha concluso quindi la console, "vado via con tanti amici che sono veri amici, io qui mi sento a casa e senz’altro tornerò".

Proprio neanche un rimprovero da fare a questa città? "I fiorentini per me non hanno difetti" dice con un sorriso sgargiante.

Emanuele Baldi