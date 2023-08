La ’condanna’ di Silvia, bella e disabile "Umiliata al concerto di Fiesole"

"La disabilità non è un fenomeno monolitico da gestire sbrigativamente nel segno dell’abusato politically correct, quello che prende le mosse dall’uguaglianza formale (tutti uguali a tutti i costi) e non dal concetto sostanzialistico di parità. La disabilità è specificità di bisogni da rispettare e tutelare".

Silvia Giovacchini non ha timore di raccontare la sua quotidianità con una disabilità sensoriale e poco percettibile a un primo impatto: ha una grave ipovisione, ma a un primo incontro non lo dimostra. Non per questo, dice, deve essere discriminata.

Perché, racconta, "molti non fanno differenza tra le varie disabilità" e non è corretto. Come è avvenuto nei giorni scorsi a uno spettacolo al Teatro Romano di Fiesole.

"Ho prenotato il posto con la riduzione prevista per i possessori di European Disability Card: il disabile paga per intero, l’accompagnatore entra gratuitamente". Al punto vendita viene etichettata come "diversamente abile deambulante", "come se la differenza fosse tra chi cammina e chi no, non in base al proprio reale deficit". Una volta arrivata all’anfiteatro, è stata fatta sistemare (con grande gentilezza, sottolinea) nei posti riservati, ossia "ai margini esterni, dietro una sbarra di ferro che fa sentire come ancor più intollerabile il peso della barriera architettonica che si fa barriera psicologica".

È stata tutta la sera su una sedia di plastica, lontano dalle gradinate secolari del teatro, con l’acustica ovattata e per lei la totale impossibilità di vedere qualcosa, anche con un binocolo portato appositamente, perché l’angolazione visiva era pessima, peggiorata dalla ringhiera. "Mi sono anche sentita in colpa col mio accompagnatore: non fosse stato per colpa mia, si sarebbe potuto sedere sulle gradinate e non in una postazione di finta tutela delle mie esigenze differenziali". Perché non prevedere posti vicini al palcoscenico per gli ipovedenti o con ipoacusia? "Sono scelte prive di buon senso e praticità – dice Silvia -: quanto poco basterebbe per risparmiare a persone che vorrebbero avere un’esistenza comune e sotto traccia piccoli e grandi traumi di un’esistenza alle volte vissuta solo alla finestra della piena contentezza". Silvia è un funzionario pubblico, "entrata per concorso tra i normodotati" tiene a sottolineare. Proprio questa sua normalità, sottolinea, "viene spesso equivocata".

"Quando esibisco i documenti che attestano il mio diritto ad agevolazioni, mi chiedono se sono davvero disabile, vogliono dettagli personali, mi dicono ’sembri sana’ e che sono una bella ragazza". Una morbosa curiosità che si aggiungere all’ironizzare mettendo in dubbio che il suo accompagnatore possa essere il suo fidanzato. E se anche fosse? "Quotidianamente subisco umiliazioni in ragione del mio deficit visivo non immediatamente evidente – conclude Silvia - e mi confronto con la curiosità morbosa della gente, ma ormai, a quasi 40 anni e con una corazza coriacea di resilienza, sorrido e vado avanti senza troppi sforzi".

Ma basterebbe poco, dice, per evitare di far sentire diverso e menomato chi si "sente del tutto ordinario e vorrebbe vivere sotto traccia. In maniera comune".

Il Teatro Romano di Fiesole ha ricevuto la lettera di Silvia e risponderà alle sue richieste di chiarimenti.

Manuela Plastina