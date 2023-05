La condanna a trent’anni "Kalesha ha ucciso i suoceri Non serve la prova regina"

FIRENZE

Fra novanta giorni, la corte d’assise spiegherà come e perché Elona Kalesha è stata ritenuta colpevole del duplice omicidio di Shpetim e Teuta Pasho e della distruzione (riqualificazione della contestazione di occultamento e vilipendio di cadavere) dei loro corpi, rinvenuti smembrati e saponificati nelle quattro valigie che un pomeriggio del dicembre del 2020. Ma forse, i carabinieri, coordinati dai pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti, non si fermeranno di fronte a una condanna a 30 anni, uno scalino sotto l’ergastolo richiesto, e tenteranno di chiudere il cerchio. Del resto, anche il capo d’imputazione per cui la Kalesha è stata dichiarata colpevole, dice che la 38enne avrebbe agito "in concorso con ignoti non ancora individuati". Certo, il ritardo di cinque anni con cui la procura si è mossa è stato un handicap non indifferente, ma è stato superato da un lavoro puntiglioso. "Ciò significa che sempre bisogna provarci perché è possibile ricostruire i delitti anche senza le prove cosiddette scientifiche sicuramente predilette da tutti", commenta il pm Galeotti. Prima delle dieci di ieri mattina, i giudici, togati e popolari, sono entrati in camera di consiglio. La decisione non è stata lesta. Qualche minuto dopo le 4 del pomeriggio, la campanella che annuncia l’uscita della Corte ha suonato. Elona, tenuta precauzionalmente fuori dall’aula del bunker perché in certe udienze la tensione tra lei e i Pasho si tagliava con il coltello, ha fatto ingresso quando la presidente Anna Favi aveva già iniziato a leggere il dispositivo. Non è il massimo della pena, ma è una condanna che recepisce l’intero impianto accusatorio, dove non c’erano prove ma indizi - molti - che implicano la Kalesha nell’eliminazione dei Pasho, avvenuta tra il pomeriggio e la notte del 1 novembre 2015, qualche ora prima che Taulant, fidanzato dell’imputata, lasciasse Sollicciano dove era recluso.

Reazioni composte all’arrivo della condanna. Taulant esce subito a fumare. Le sorelle piangono. Dritan, fratello di Shpetim, mostra la maglietta con le foto dei cari: "Sarete sempre nei nostri cuori". Soddisfatti i legali delle parti civili, Filippo Viggiano per Taulant, Cristina Masetti e Elenora Rossi per le sorelle Vitore e Dorina, Elisa Baldocci per il fratello di Sheptim, Dritan, in aula con una maglietta con le foto della coppia uccisa. Alla famiglia anche 800mila euro di risarcimento. Un ristoro pure all’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, presente con l’avvocato Daica Rometta. "Elona ci ha raccontato tre versioni diverse, ma la verità non l’ha ancora detta", dice Rometta.

Ma l’avvocato Federico Febbo, che con il collega Antonio D’Orzi difende la Kalesha, pensa già al secondo grado. "È un esito che non era atteso perché il processo non aveva restituito certezze, a partire proprio dal movente", commenta.

"Non ci sono certezze neanche sulla dinamica, perfino sul luogo dove sarebbe avvenuto il duplice delitto. Aspetteremo le motivazioni per capire quale è l’iter ricostruttivo seguito per arrivare al convincemento granitico che deve accompagnare una condanna. Credo - conclude Febbo - che il processo d’appello possa essere aperto a ogni ipotesi"

stefano brogioni