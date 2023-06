La comunità in ansia Genitori alla messa Rabbia e disperazione "Chi sa qualcosa parli"

di Pietro Mecarozzi

Le braccia di Miguel cingono le spalle di Katherine. Dalla bocca non escono suoni, le lacrime scendono copiose. È un pianto silenzioso, pubblico, di disperazione. La madre e il padre di Kataleya Mia Alvarez, per tutti Kata, la bambina scomparsa nove giorni fa all’ex hotel Astor, si tengono stretti l’uno all’altro durante la messa andata in scena ieri mattina alla chiesa evangelica di via Lulli. L’altro figlio di otto anni assiste alla scena, allunga le mani verso i genitori, riceve qualche bacio sulla fronte prima di essere coperto dal cerchio di persone che portano fuori la famiglia pochi minuti dopo il loro ingresso in chiesa.

Riuniti da un dolore lancinante, che lentamente, giorno dopo giorno, ha scavato dentro di loro un vuoto, lasciando spazio alla rassegnazione. Sembra passata una vita da quel nome, "Kata", gridato al vento durante i picchetti della comunità peruviana per le strade confinanti all’Astor. Sembra passata una vita da quando, entrambi, hanno tentato il suicidio. Il padre prima all’interno del carcere di Sollicciano – dov’era detenuto dopo una condanna in primo grado per furto e reati contro il patrimonio –, ingerendo detersivo, e poi in ospedale, durante la notte, provando a strangolarsi con un cavo. La madre, invece, ingerendo una modesta quantità di candeggina.

La rabbia e la fame di giustizia dei primi giorni si sono trasformati in tenue speranze: adesso entrambi i genitori fuggono alle domande dei giornalisti, scansano le telecamere e scelgono la via del silenzio. Usurati dalla fatica e dai pensieri, Katherine e Miguel preferiscono far parlare i lori avvocati: "Il papà e la mamma della piccola Kata, che stanno attivamente collaborando, rinnovano l’appello affinché chi sa qualcosa parli. Anche il più piccolo indizio potrebbe essere utile alle indagini e nulla sarà trascurato. La priorità assoluta in questo momento è riportare a casa Kata".

"Chi sa parli" è il leitmotiv che inanella tutti gli appelli della tragica saga. Tre parole che nascondono tutto il torbido passato dell’Astor: il racket delle stanze, le risse, i tentati omicidi e la faida tra la comunità dei romeni e quella dei peruviani. La stessa comunità che anche ieri si è ritrovata tra i banchi della piccola chiesa per dimostrare il suo affetto e la sua solidarietà alla famiglia. Una calore che ha dato vita a un nuovo corteo, che dalla parrocchia di via Lulli è arrivato fino a davanti all’ex albergo, intonando cori e preghiere per la bambina.

Bocca cucita anche quella dello zio Abel, che, mani al cielo, si è unito alle preghiere che il pastore e i fedeli hanno dedicato alla piccola. Una presenza inaspettata, in quanto dopo lo sgombero di sabato, la comunità peruviana è stata in parte divisa e le famiglie ospitate in tre strutture diverse di Firenze (la Foresteria Pertini del Comune, due strutture della cooperativa Il Girasole di cui una all’Osmannoro) e una a Vaglia.

Sgombero che getta ulteriore inquietudine sulla giovane madre: "Spero che non la trovino qui dentro (all’Astor ndr), perché sennò significherebbe che Kata non è più viva - ha commentato Katherine Alvarez -, invece io spero che lo sia".