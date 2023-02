La Comunità energetica si mette in moto

Produrre in maniera autonoma energia rinnovabile. È quanto si propone di fare Greve che ha avviato il percorso per costituire la comunità energetica. Primo passo un incontro online, mercoledì alle 18, organizzato dal Comune per spiegare l’idea e invitare cittadini, imprese e associazioni ad aderire alla manifestazione di interesse. Il progetto ha l’obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonti rinnovabili. "Intendiamo realizzare – dice l’assessore Stefano Romiti – una comunità basata sulla partecipazione volontaria con l’intento di incrementare i benefici ambientali, economici o sociali nel territorio". La Comunità energetica prevede impianti di produzione quali il fotovoltaico, l’eolico, biomasse, per fornire energia a prezzi migliori di quelli di mercato. "Chi vuole aderire può farlo come prosumer, cioè consumatori e produttori a un tempo, dotati di un impianto collegato al contatore con cui coprire il fabbisogno cedendo alla Comunità energetica l’energia in esubero, i soggetti interessati possono contibuire anche solo come consumatori. Per collegarsi all’incontro di mercoledì: https:meet.goto.com724942805.

Andrea Settefonti