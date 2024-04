La comunità coinvolta nella tutela del sito

FIRENZE

Un gioiello incastonato fra le colline di Settignano che si svela in tutta la sua bellezza. Abbiamo voluto visitare la Chiesa di S. Martino a Mensola, poco distante dalla nostra scuola, attratti dal fascino della sua storia millenaria con l’intento di far conoscere questo luogo. Abbiamo scoperto che lo stesso sentimento di cura per la chiesa e il suo territorio espresso da S. Andrea Scoto si è tramandato fino a noi; basti pensare che la ristrutturazione della cripta è avvenuto principalmente grazie all’autofinanziamento della comunità, desiderosa di riportarla all’antico splendore.

La chiesa è tutt’ora oggetto di ricerca da parte di università prestigiose del mondo e perfino personaggi illustri, come la regina di Olanda, l’hanno visitata con meraviglia. Principali promotori di questo rilancio sono stati l’Associazione culturale "La Mensola" e la "Compagnia di Sant’Andrea Scoto" che, insieme ai sacerdoti della Parrocchia hanno operato a favore della sua conservazione. Sono loro che rendono possibile ancora oggi l’utilizzo della chiesa per concerti di musica sacra e la possibilità di prenotare visite gratuite (scrivendo all’indirizzo [email protected]).

A loro va il nostro grazie insieme all’auspicio che questo luogo riceva tutta l’attenzione e la visibilità che merita. La Chiesa di S. Martino a Mensola viene infatti inserita in alcuni itinerari promossi dal Comune di Firenze, ma ciò non è abbastanza: un sistema di accoglienza strutturato permetterebbe a molti più visitatori di godere della sua bellezza.