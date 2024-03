La commemorazione dei Sepolcri

C’è una commemorazione storica, quella dei Sepolcri, che si tiene nel pomeriggio del Giovedì Santo fino al Lunedì dell’Angelo in due chiese nel centro a San Casciano, la Chiesa di Santa Maria del Gesù o del Suffragio in via Roma e la Chiesa di Santa Maria sul Prato o della Misericordia in piazzetta Simone Martini.

Qui i Fratelli della Compagnia del Suffragio e i Fratelli della Misericordia, si adoperano nel creare i Sepolcri, vere e proprie opere d’arte composte di stupendi allestimenti floreali dedicati alla Passione e Morte di Cristo, con l’utilizzo di piante particolari come le vecce, che coltivate in totale assenza di luce restano candide a simboleggiare la purezza del Redentore.