La comicità di Angelo e Katia. Coppia dentro e fuori dalla tv

Uno spettacolo che racconta la realtà dentro e fuori dal palcoscenico, la vita di coppia tra Katia Follesa e Angelo Pisano, aprirà il sipario del Tuscany Hall, domani alle 21. Con "Ti posso spiegare?", i due comici faranno divertire a suon di battute sulla vita matrimoniale e sulla convivenza tra uomo e donna. Angelo Pisani ci ha dato qualche pillola sullo show.

Angelo, com’è la vita di coppia dentro e fuori dalla tv e dal palcoscenico?

"E’ complicato, ma allo stesso tempo semplice. Bisogna essere bravi a scindere le due cose e anche se io e Katia lavoriamo insieme il nostro motto è che una volta finito il lavoro ci concentriamo sulle nostre cose e su nostra figlia Agata".

Essendo entrambi due comici, com’è vivere l’uno accanto all’altra?

"Cerchiamo sempre di vedere il lato ironico della vita sempre ma ci sono dei momenti seri, in cui non ci va di ridere. Abbiamo anche un’altra casa in modo che se uno dei due ha bisogno di spazio, di stare da solo, è giusto che lo faccia. L’amore è libertà anche di rispettare i momenti dell’altro".

Tra lei e Katia, com’è il rapporto con vostra figlia Agata?

"Io ho perso la testa essendo la mia unica figlia femmina. Sia io che Katia cerchiamo il dialogo con lei, di esserle vicini ricordandole sempre che ci sono dei ruoli che vanno rispettati, sia in casa sia nella società in cui viviamo".

Com’è Katia in casa?

"Katia è la regina. Katia è quella del ’se la pensi in un altro modo dimmelo, poi si fa come dico io’. Forse è proprio la sua particolarità, ciò che mi ha fatto innamorare di lei. Non riesco a vedere in un altro modo".

Cosa volete far arrivare con questo spettacolo al vostro pubblico?

"Nello spettacolo parliamo di noi, della nostra vita. Vogliamo dimostrare che la convivenza tra uomo e donna comporta dei confronti e cerchiamo di raccontarlo in modo spiritoso. Le diversità se vogliamo si possono colmare. In un momento come questo, ci tengo a dimostrare che ci sono uomini perbene".

Vi aspettate qualcosa in particolare dallo show?

"Sentirci dire ’cavolo è vero, anche a casa nostra succede così’, che la gente si riconosca in quello che stiamo raccontando".