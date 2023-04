La colombina infiamma la festa Bersaglio centrato, che spettacolo

Ha presenziato allo scoppio del carro a Firenze, il presidente della giunta regionale della Toscana, Eugenio Giani, la mattina di Pasqua. Ma qualche ora prima ha voluto partecipare anche a un altro tradizionale analogo appuntamento, lo scoppio del carro che si si è tenuto a Rufina nella notte tra sabato e domenica. Questo sia per rappresentanza istituzionale, sia per l’amicizia che da sempre lega Giani al sindaco di Rufina, Vito Maida. Proprio per questo la presenza del governatore non era stata annunciata ed è giunta come sorpresa dell’ultimo minuto.

Il carro, sistemato nella piazza principale di Rufina, davanti alla chiesa San Martino, ha fatto il proprio dovere in modo impeccabile. I fuochi dalla Berta hanno colorato la notte e la colombina ha acceso perfettamente lo spettacolo. "Sono felice per la presenza di Giani – ha detto Maida – che ha sottolineato una tradizione alla quale tutta la comunità rufinese tiene in modo particolare".

