La Colombaria tra passato e futuro: "È la casa della cultura per tutti"

Si inaugura oggi alle 16 l’anno accademico 2023-24 dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria“, presieduta dal Sandro Rogari. Nella stessa occasione sarà consegnati i premi ai ricercatori vincitori del Premio Colombaria 2023.

Professor Rogari, una festa ma un po’ triste viste le sue dimissioni.

"Non vi nascondo la venatura di tristezza che accompagna questo saluto, ultimo della serie iniziata nel 2015. Le dimissioni, che ho dovuto rassegnare con grande dolore, nascono dall’imputazione di incompatibilità fra la presidenza della “Colombaria” e l’essere membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cr Firenze che mi è stata elevata con singolare tempestività alla vigilia del voto per il nuovo presidente. Una scelta per non paralizzare la Fondazione Cr in quel passaggio cruciale e non autoescludermi dal processo decisionale che ha portato alla nuova presidenza, anche nell’interesse dell’Accademia". Dove erano le incompatibilità?

"Ho la coscienza tranquilla perché l’opera di promozione culturale svolta nell’Accademia risponde a uno dei fini della Fondazione Cr a beneficio del territorio e perché i finanziamenti ricevuti per la nostra attività non hanno mai risposto ad un interesse soggettivo dal momento che,contrariamente a quanto pensa qualcuno, tutta la nostra opera è assolutamente a titolo gratuito".

Che bilancio lascia?

"Alla Colombaria ho dedicato per quasi nove anni le mie energie e la mia capacità propositiva. L’obiettivo è stato fare dell’Accademia la casa della cultura di tutti e per tutti ove si discute liberamente, senza steccati e ideologie preconcette, con l’unico fine della conoscenza e della ricerca della verità, sempre attenti alle molte sfide che il nostro tempo ci pone. Con questo spirito e grazie alla collaborazione di tanti soci e non soci siamo riusciti ad impiantare una programmazione accademica assai ricca e diversificata".

Quali sono i risultati a cui tiene di più?

"Con la pandemia la nostra attività era ridotta al lumicino per i molteplici vincoli imposti e sembrava che dovessimo estinguerci, abbiamo reagito e ci siamo rilanciati grazie al concorso di tutti i soci che hanno creduto nell’Accademia. A tutti un caloroso grazie. È un patrimonio di umanità che resterà tesoro prezioso nel mio animo. Grazie all’opera di tutti lascio, con dolore, la Presidenza di un’Accademia viva e vitale e con i conti assolutamente in ordine".

Olga Mugnaini