La coerenza unica possibilità

Senza che ne accorgiamo i nostri pensieri sono alimentati dalle contraddizioni forse anche perché l’adeguarsi e il cambiare idea è non di rado più vantaggioso per raggiungere il successo. L’incoerenza in questi casi si installa nel nostro animo e ci assolve dal rimorso per ogni tradimento che compiamo verso i propri valori e ideali. Ogni momento della nostra esistenza è segnato da spinte interiori che possono alternarsi in positive e negative. Fanno parte di quelle negative superficialità, pressappochismo e presunzione che aprono la strada a forze che distruggono i nostri ideali. In tale contesto può nascere la vera incoerenza o il vero peccato. Perché accade questo? Quale sarà il motivo? Qualcuno sostiene che il nostro cervello è composto da due emisferi cerebrali sempre in contrasto. L’emisfero destro crede ma non sa, il sinistro sa ma non crede. La prevalenza del sinistro come è nella maggioranza dei casi, ha determinato e sviluppato una società disumana, incoerente, dove il male prevale con epidemie e disturbi nervosi tra i quali la schizofrenia, dove dilaga il potere della burocrazia, la perdita totale del buon senso e l’aumento della intolleranza tipiche del nostro tempo.

Il prevalere, sottrarsi e contraddirsi potrebbero essere legati a questa ipotesi di lotta tra i due emisferi cerebrali anche se poco credibile perché mancano i fondamenti fisiologici che la possono rendere probabile. Comunque sia la causa del perseguire certe contraddizioni, coltivare in maniera occulta e sfacciata azioni e parole che diffondono falsità e deturpano la dignità propria e quella altrui oppure silenzi colpevoli che tuttavia impediscono alla verità di farsi strada è oggi il vero peccato, il vero male della nostra società . Inerzia e indolenza distruggono i propri e gli altrui valori morali per mancanza di connessione logica nel parlare, di coerenza nelle proprie affermazioni e nel modo di procedere. L’incoerenza diventa peccato quando offende il rispetto che l’uomo ha per se stesso attraverso parole, gesti e azioni che ritardano l’umanizzazione e il progresso della società a cui apparteniamo. La coerenza è l’unica possibilità.