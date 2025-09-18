La ’classica’ di fine mese. Dalle Cascine alla Signoria. Corri la Vita fa il pieno

di Rossella ConteFIRENZETutto pronto per Corri la Vita che domenica 28 vedrà la partecipazione di oltre 38mila persone unite dalla voglia di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna di sport, cultura e solidarietà. Come tutti gli anni l’evento è realizzato con la collaborazione di Lilt Firenze e Firenze Marathon. La mattina un palco sarà allestito in viale Lincoln, al parco delle Cascine, per dare il via alle 9,15 alla ventitreesima edizione; amici e i testimonial della manifestazione si sposteranno poi in piazza della Signoria. Sul palco, con la conduzione di Eva Edili, tanti ospiti: Paolo Vallesi, Dolcenera, Luisa Corna, Giulia Mazzoni, Matteo Restivo e Lorenzo Zazzeri, Gianmaria Vassallo mentre a mezzogiorno - con partenza dai Canottieri di Ponte Vecchio e arrivo al Ponte alla Carraia - è prevista la performance "Scorrere" che Virgilio Sieni ha organizzato insieme alle "Florence Dragon Lady LILT". La prima testimonial ad aver indossato la maglietta bijou blue 2025 è stata Benedetta Porcaroli, alla quale si sono aggiunti personaggi dello spettacolo, della musica e non solo. Margherita Cassano, prima presidente della Corte di Cassazione con sir Anthony Pappano, Matteo Restivo, Pyrex, Sal Da Vinci, Marco Giallini, Gianmaria Vassallo, Riccardo Fogli, Benji&Fede, Enrica Merlo, Giulia Mazzoni, Martina Ferragamo, Giulia Vecchio, Carl Brandon Strehlke, Paola Severini e molti altri. In questi anni Corri la Vita, riunendo oltre 540.000 partecipanti ogni ultima domenica di settembre, ha raccolto e donato oltre 9.300.000 euro e consentito assistenza a oltre 500.000 donne colpite dal tumore al seno. Recentemente è stato presentato il nuovo Comitato Scientifico composto da Marco Rosselli Del Turco (radiologo), Marco Bernini (chirurgo), Laura Biganzoli (oncologa), Elisabetta Coccia (ginecologa) e Paola Mantellini (epidemiologa). "Siamo orgogliosi di presentare questa 23esima edizione che ancora una volta unisce migliaia di persone in un grande abbraccio collettivo", sottolinea la presidente Eleonora Frescobaldi.Le t-shirt saranno disponibili fino al 25 nei punti consultabili sul sito Corri la vita. Sarà possibile ritirare le ultime magliette venerdì 26 e sabato 27 dalle 10 alle 17 e domenica 28 dalle 10 alle 13 nel gazebo in piazza della Repubblica e domenica 28 direttamente in piazza Vittorio Veneto.