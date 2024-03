La città piange Parenti. Domani i funerali del direttore sportivo

Saranno celebrati domani, lunedì 11 marzo (ore 14.30) nella pieve dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo, in piazza Cavour, a Signa, i funerali di Gianluigi Parenti (foto), 74 anni, direttore sportivo del team ciclistico Etruria Sestese Amore&Vita. L’uomo ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto domenica 3 marzo sulla montagna pistoiese, in località Campopiano, nella zona di Cireglio. Qui il 74enne aver perso il controllo della propria auto, per motivi che restano da accertare, finendo contro un muro e perdendo la vita sul colpo. Con lui, al momento del sinistro, viaggiava anche la moglie, presidentessa della società ciclistica, rimasta illesa. Grande il cordoglio in tutto l’ambiente del ciclismo, nel quale Gianluigi era molto noto e attivissimo da tanti anni. Domani tanti amici e tanti appassionati delle due ruote si stringeranno alla moglie e ai familiari per un ultimo saluto a Gianluigi.