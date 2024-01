La città piange Paolo Staltari. Consigliere comunale dal 2023

CAMPI

E’ morto Paolo Staltari (foto). Sessant’anni da compiere il prossimo 30 gennaio, la notizia della sua scomparsa ha provocato tanta tristezza a Campi. Eletto consigliere comunale nella lista Leonardo Fabbri sindaco all’ultima tornata elettorale, combatteva da tempo con una malattia. A darne notizia il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, che, in accordo con tutti i capi gruppo ha deciso di rinviare a data da destinare il consiglio comunale in programma ieri pomeriggio. "Un politico lungimirante – ha detto Montelatici - che intendeva il suo impegno in consiglio comunale come un servizio agli altri". Commosso anche il sindaco Andrea Tagliaferri, che lo ha ricordato così: "E’ una notizia che ci ferisce. Oltre a essere un rappresentante delle istituzioni, Paolo è stato un punto di riferimento per tutta la comunità campigiana. Insegnante alla scuola Salgari di Capalle, amante della pittura, è stato per un breve periodo anche presidente della Fondazione Accademia dei Perseveranti, ma soprattutto non si è mai tirato indietro quando c’era da fare qualcosa per il suo Comune". Anche se originario di Pallagorio, in Calabria, Staltari era infatti molto legato a Campi, che considerava la sua città di adozione. Ad avere le origini in comune con lui è invece Antonio Iocca, presidente di Farmapiana: "Ti ricorderò sempre per le appassionanti discussioni su politica e pittura". Chiunque volesse salutarlo , può farlo fino a domani mattina alle Cappelle della Misericordia

Pier Francesco Nesti