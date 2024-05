La città piange Otello Pampaloni. Professore, scrittore e giornalista

E’ venuto a mancare all’età di 102 Otello Pampaloni (nella foto), il quale ha lasciato un vero patrimonio di libri da lui scritti con il Gruppo Culturale "La Porticciola" e uno con Piero Bargellini per il Corpo Musicale "Oreste Carlini". Negli anni 50 fu anche corrispondente de La Nazione.

Di origini umili, era nato nella frazione la Fornace, il babbo era un operaio cantoniere del comune operaio. A cinque anni la famiglia si trasferì a San Casciano in tre stanze che in precedenza erano delle celle monacali. Frequentò gli studi con successo, diventando insegnante. Nel 1943 entra a fare parte dell’Associazione Giovanile di Azione Cattolica di San Casciano facendo propaganda antifascista e antinazista. Il 5 maggio del 1938 si trova in piazza Santa Croce a Firenze, dove a pochi metri si vide passare l’auto con Hitler e Mussolini, mentre dopo la liberazione di San Casciano vide transitare per il paese Churchill. Finita la guerra nel 1946 fonda la scuola media benemerita. Nel 1950 si sposa e dal 1970 al 1985 si trasferisce a Firenze a fare l’insegnante. Dal 1951 agli anni ’80 entra in consiglio comunale a San Casciano nella DC e per cinque anni in consiglio provinciale a Firenze. Ebbe l’opportunità di conoscere Alcide De Gasperi, Giovanni Gronchi, Antonio Segni che partecipò a San Casciano per un convegno di mezzadri, ma anche Sandro Pertini che sempre a San Casciano tenne una conferenza a Palazzo Medici del Greco-Ciappi. Ancora, Amintore Fanfani più volte venuto a San Casciano, Aldo Moro, Giorgio La Pira, Benigno Zaccagnini, Pietro Nenni. Nel campo ecclesiastico don Giulio Facibeni, il cardinale Elia Dalla Costa, e nel campo culturale Giovanni Papini, Piero Bargellini, Carlo Bo. Il funerale lunedì 20 alle ore 15.00 nella Propositura Collegiata di San Casciano.

Antonio Taddei