"La città dei giovani lettori". Libri, la passione gioca d’anticipo

Torna la città dei giovani lettori, da domani fino a sabato, la seconda edizione del festival per un tuffo nel mondo del libro dagli 0 anni in su nato, progetto culturale di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Ieri mattina alla Fondazione Cr Firenze hanno presentato il progetto alla presenza di Maria Olivia Scaramuzzi, vicepresidente Fondazione Cr Firenze, Chiara Zeccardo, libreria Farollo e Falpalà, Gabriele Ametrano, direttore progetto cultura ‘Città dei lettori’, Cristina Manetti, capo gabinetto Regione Toscana (In foto). Tra la villa e il giardino Bardini un percorso tra opere grafiche, casi editoriali, albi illustrati, progetti educativi, favole e racconti a cura dei librai Premio Andersen Farollo e Falpalà, con il patrocino e il sostegno di Regione Toscana e il supporto e la collaborazione di Unicoop Firenze. Tre giorni di letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, live painting, spettacoli, talk e incontri tutti dedicati all’universo della letteratura per bambini, ragazzi, teen e young adult in compagnia di autori, disegnatori, fumettisti ed editori tra i più interessanti sul panorama italiano e internazionale. Tra gli ospiti nomi di punta dello scenario contemporaneo: dal celebrato duo creativo formato dall’autrice parigina Nadine Brun-Cosme e dall’illustratore bretone Olivier Tallec, alla scrittrice e disegnatrice Barbara Cantini. In programma un fitto cartellone di workshop, per rendere protagonisti i piccoli accanto alle grandi penne , oltre a momenti rivolti al pubblico adulto per scoprire come la letteratura che chiamiamo ’per bambini’ sia in realtà capace di coinvolgere lettori di ogni età. Un festival completamente gratuito. Tra le novità, la possibilità di usufruire del servizio di interpretariato in LIS – lingua dei segni italiana. "Teniamo molto a questo festival – dichiara il Vice Presidente della Fondazione CR Firenze Maria Oliva Scaramuzzi – per il suo valore culturale e perché è in perfetta continuità con quanto la Fondazione sta facendo per sostenere il percorso di crescita delle giovani generazioni".

L.C.