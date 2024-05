La città dei Cinquestelle "Traffico e sicurezza". E Conte spiega "Il Pd non è cambiato"

di Antonio Passanese

FIRENZE

Sanfredianino doc, 42 anni, sposato, un figlio, avvocato per importanti associazioni del Terzo Settore e capogruppo uscente del M5S in Comune, Lorenzo Masi ha tutta l’intenzione di conquistare, per i pentastellati, lo scranno più alto di Palazzo Vecchio.

Masi, cosa, secondo lei, in questa città non funzione e bisogna migliorare?

"Manca l’ascolto del cittadino, delle categorie e delle associazioni, partiamo da questo e poi la strada non potrà che essere in discesa. I 500 atti del Movimento 5 Stelle in questa legislatura sono frutto delle istanze raccolte sul territorio".

Giuseppe Conte ha detto che l’accordo con il Pd è saltato perché voi volevate un cambio di passo e alcune garanzie sul programma che però non sono arrivate.

"Il Movimento, come abbiamo indicato in più occasioni, non intende fare alcun passo laterale ne tantomeno indietro, i nostri temi sono chiari e non abbiamo alcuna intenzione di rivederli. Sia la raccolta firme per la presentazione delle liste sia l’evento di ieri l’altro al teatro Niccolini con il presidente Conte, sono una dimostrazione della forza del MoVimento sul territorio. I sondaggi ci danno con un punteggio a 2 cifre e riteniamo pertanto che si possa andare ad un ballottaggio. I cittadini dovrebbero guardare al passato per quello che è stato fatto, al presente per quello che stiamo facendo ed al futuro per quello che proponiamo, ma per far ciò abbiamo bisogno di tutti"

Qual è la vostra posizione sulla tramvia? La ritenete un’opera infrastrutturale necessaria?

"I progetti sono stati già finanziati per un importo superiore al miliardo di euro quindi sono programmi elettorali non attuabili quelli che prevedono di stravolgerla, possiamo però intervenire nei percorsi già tracciati eliminando i pali e i cavi da piazze e giardini: piazza della Stazione, Fortezza, tanto per citarne alcuni, che non rendono giustizia alla bellezza di Firenze, dotando le vetture di sistema di alimentazione ausiliario autonomo (batterie) iniziando con dei test sui mezzi che attualmente risultano essere circa 40 ed evitando l’abbattimento degli alberi".

Su cosa punterà il programma del M5S? E quali saranno le sue priorità se dovesse essere eletto sindaco?

"Il programma prevede proposte concrete e non idee irrealizzabili, e nasce dall’ascolto dei cittadini. Il nostro obbiettivo è di riportare i fiorentini al centro dell’agenda politica".

In sintesi Masi, quali sono i punti di particolare interesse?

"Innanzitutto la scuola: solo il 2% dei 18mila scolari della città (3-14 anni) usufruisce dello scuolabus. E allora, aumentiamo la flotta anche per diminuire le auto. In questo modo aiuteremo anche l’ambiente. Poi c’è il tema della sicurezza: crediamo che i vigili di quartiere siano fondamentali così come un punto informativo, aperto giorno e notte. E ancora: pattuglie a piedi che possano diventare il punto di riferimento di cittadini e commercianti. Per quanto riguarda la mobilità crediamo che si debba rivedere la Ztl, semplificare le procedure per il rilascio dei permessi, aumentare il controllo sui bus turistici assumendo più ausiliari e una Smart City Control Room che aggiorni gli automobilisti con messaggi istantanei sulla situazione traffico in città. Infine l’ambiente. Bisogna implementare le piste ciclabili, prevedere aree pedonalizzate in tutti i quartieri e trasporto pubblico gratuito, per gli studenti di Firenze e dell’area metropolitana".